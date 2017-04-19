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再談前瞻計畫 柯P：新政治文化是不要亂搶錢

2017-04-19  20:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早才到立法院參加前瞻計畫公聽會，爭取城鄉建設項目預算，下午發表演說時，除再次強調自己就任兩年，替台北市結餘五百億，還話鋒一轉，點名各縣市首長爭搶前瞻計畫大餅，就算中央未來真的給了那麼多預算，但各縣市「有多少人力可以完成？」、「你吞得下去嗎？」直言自己實事求是，需要多少就編多少，「這是新的政治文化，不要亂搶錢。」

柯文哲今天下午出席台灣連鎖暨加盟協會服務天使獎頒獎典禮，並以「市府企業文化變革」為題發表演說。柯文哲指自己當台北市長兩年，結餘五百億，預算跟決算差五百億，有人問他怎麼辦到的？他也不知道，還笑稱，預算是郝龍斌編給他執行，現在還債三百億，市庫還有兩百億，因為他強調不要債留子孫。

此外，柯文哲話鋒一轉，談到近期各縣市積極爭取中央的前瞻計畫預算。柯直言，前瞻計畫讓全台灣都在搶錢，但他不會，因為他認為前瞻計畫有個很大的問題，執行預算要有能力，如果一年僅能執行一千億，現在突然多給你五百億，「公務員有增加50％嗎？吞得下去嗎？」

對於自己上午才到立法院爭取前瞻計畫預算，柯強調，台北市前瞻計畫，很確信做的完，中央給錢就做快一點，不給就就慢慢做、做比較慢而已。

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  • 柯文哲再談前瞻計畫，直言自己實事求是，需要多少就編多少，「這是新的政治文化，不要亂搶錢。」（記者沈佩瑤攝）

    柯文哲再談前瞻計畫，直言自己實事求是，需要多少就編多少，「這是新的政治文化，不要亂搶錢。」（記者沈佩瑤攝）

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