中國畫家巴丟草聲援李明哲：他做了我不敢做的事

2017-04-19 20:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國無故拘留已屆滿一個月，但中國至今仍不願公開李明哲身在何方。目前流亡海外的中國畫家巴丟草（化名），日前主動替李明哲製作自畫像、暗中聲援，巴丟草受訪時批評，中國作法「不合理也不合法」，盼透過畫作讓更多人關注此事；此畫像上週六已使用在聲援李明哲的國際連線柏林遊行中。

李明哲自上月19日入境中國失蹤以來，除國台辦曾在29日證實李明哲因「違反國家安全」為由遭逮捕外，中國沒有任何官方訊息，甚至連李明哲妻子李凈瑜本月10日欲搭機前往北京尋人，台胞證也無故遭註銷。對於中國藐視人權的行為，國際特赦組織等關注人權的倡議團體，已多次發起連署聲明，許多知名國際學者也先後表態聲援李明哲。

不只學者關注，李明哲事件也逐漸在國際間發酵。因受中國迫害、目前旅居海外的中國畫家巴丟草，也特地作畫、替李明哲聲援。巴丟草受訪時提到，中國沒有言論自由的保障，自己也曾因類似情況受中國打壓，因此「特別能理解李明哲面臨的危險」；巴丟草說，李明哲「做了我不敢做的事」，面對中國沒有任何理由就將罪名套用在李明哲身上，他希望能透過圖像，提高大眾對此事件的關注。

巴丟草說，儘管中國是用法律逮捕李明哲，但李「沒有真正違法」，中國的作法「不合理也不合法」，只是在玩政治遊戲。巴丟草強調，若想降低此類事件發生頻率，就只能提高大眾對人權的關注度，也盼能藉此圖像「抓住觀眾的眼」。

上週六在柏林舉行的國際連線遊行中，便使用了巴丟草繪製的圖像聲援李明哲。發起人李蕙芬強調，就算兩岸政治因素複雜也「沒有人應該這樣被消失掉」；李蕙芬表示，她認為此類事件國際發聲特別重要，盼能透過這類的國際奧援，讓李明哲獲取該有的程序正義。