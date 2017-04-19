沈富雄談年改 託陳建仁將這3張圖轉交小英
2017-04-19 19:03
〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天開審年金改革法案，前立委沈富雄上午在臉書發文，透露他早在前天（17日）就有委託副總統陳建仁，將3張關於年金改革的圖表，轉交給總統蔡英文參考。
沈富雄今在臉書將這3張圖表貼出，3張分別是：沒有永續改革，60年後應付未付款55兆；立即永續改革，60年後應付未付款28兆；永續改革推遲5年，60年後應付未付款38兆。
沈富雄說，今天立法院開始審年改，劍拔弩張，但他認為其實是外張內弛，「戲不在這裡」。
沈富雄說，年金改革的罩門在勞保，迄今無解，而他在前天將這3張圖表委託給副總統陳建仁，再轉交給總統蔡英文參考。
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