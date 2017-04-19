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沈富雄談年改 託陳建仁將這3張圖轉交小英

2017-04-19  19:03

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天開審年金改革法案，前立委沈富雄上午在臉書發文，透露他早在前天（17日）就有委託副總統陳建仁，將3張關於年金改革的圖表，轉交給總統蔡英文參考。

沈富雄今在臉書將這3張圖表貼出，3張分別是：沒有永續改革，60年後應付未付款55兆；立即永續改革，60年後應付未付款28兆；永續改革推遲5年，60年後應付未付款38兆。

沈富雄說，今天立法院開始審年改，劍拔弩張，但他認為其實是外張內弛，「戲不在這裡」。

沈富雄說，年金改革的罩門在勞保，迄今無解，而他在前天將這3張圖表委託給副總統陳建仁，再轉交給總統蔡英文參考。

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  • 前立委沈富雄透過副總統陳建仁，將有關年改的圖表轉交給總統蔡英文。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    前立委沈富雄透過副總統陳建仁，將有關年改的圖表轉交給總統蔡英文。（資料照，記者涂鉅旻攝）

  • 沈富雄今上午在臉書將這3張圖表貼出。（圖擷取自臉書）

    沈富雄今上午在臉書將這3張圖表貼出。（圖擷取自臉書）

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