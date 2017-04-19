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年金改革引戰火 柯P直言「20年前就要討論」

2017-04-19  18:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕立法院今初步審年金改革法案，場內外戰火激烈，對此，台北市長柯文哲今下午發表演說時直言，這是「有任期的政治制度加上沒有歷史觀的政治人物」造成的問題，很多政治人物碰到問題，過去選擇不解決、不面對，只擔心民調與選舉，拖到今天就演變成這樣的結果。

柯文哲今下午出席台灣連鎖暨加盟協會服務天使獎頒獎典禮，並以「市府企業文化變革」為題發表演說。柯文哲從自己上任當天便拆除忠孝西路公車專用道講起，回顧自己過去兩年施政方式引領的「文化變革」，一路談到今上午在立法院上演的年金大戰。

柯坦言，政府的改革就法律觀點來看，已經違反依法行政、不溯及既往，但真的不去做，台灣最後就會就變成第二個希臘。柯表示，年金改革真正問題「不是今天要討論，而是20年前要討論」。他舉韓國為例指出，首爾的28萬戶公共住宅，是盧泰愚當總統（1988到1993年）任內就開始規劃，但在台北，高房租高房價是人民最痛恨的事情，反觀過去20年有做過什麼政策？完全沒有。

柯直言，很多政治人物看到一個公宅設計蓋完最快要6年，還要編列預算、跟居民溝通等，時間太長乾脆不做。另外，柯又舉長照2.0政策為例，強調政策上路難道「從此王子公主就過著幸福快樂的日子嗎？」

柯文哲認為，台灣未來4到6年人口將面臨老化，但政府之前做了什麼準備，根本是「零」，這些問題跟年金改革一樣，都是有任期的政治制度，碰上沒有歷史觀的政治人物所造成的結果。

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  • 台北市長柯文哲（中）19日赴立院出席前瞻基礎建設公聽會，並提出簡單報告後，在警力戒護下，穿越重重拒馬才得以脫身。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲（中）19日赴立院出席前瞻基礎建設公聽會，並提出簡單報告後，在警力戒護下，穿越重重拒馬才得以脫身。（記者張嘉明攝）

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