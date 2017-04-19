立委、媒體遭追打 朝野立委促檢討立院維安

2017-04-19 17:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕不滿年金改革的群眾上午包圍立法院，阻撓甚至攻擊欲進入立法院的立委、媒體及助理，不分朝野立委、藍綠皆遭施暴，外界因而質疑警方維安部署、警力配置不當；內政部表示，後續會進行必要檢討，將完整蒐證、追究不法。

民進黨立委蔡易餘今早一度遭推擠、包圍。他直言蛇籠應不至於用這麼多，反會讓黑衣人僅需少少人力，就能堵住蛇籠缺口，導致出入困難，應考慮清出一條路，維持統一出入口，讓民眾在其他道路陳抗，相對可以節省人力，而非每個出入口都要守，反而浪費警力。

另外，蔡易餘也認為，在場不少黑衣人有明確打人的意圖及行為，警方應以現行犯逮捕，但事後看來，對此情況少有處理，等同放任黑衣人打人、混入群眾尋釁滋事，這也應該檢討。

國民黨立法院團首席副書記長林為洲指出，他早上也是得先穿越陳抗民眾人牆，才得以進入立法院，過程有些推擠情形。他表示，本次維安部屬，用蛇龍將立院圍得密不透風，只留幾個很小出口進出，究竟是好或是不好值得檢討。

林為洲接著指出，如此部署，畢竟外頭的人也會知道而集中人力圍堵，只要幾十人就能堵住，反而讓立院自己困住自己，過去立院遭包圍時，若一處行不通就換別處走，因為陳抗民眾要有足夠人數將四周馬路完全封住，是不太可能的。

時代力量立法院黨團總召徐永明早上遭追打、潑水，他直指「將帥無能，累死三軍」，質疑本次動員如此多警力與物資，將立法院都封起來，立委找不到路進去，如此維安布置與規劃恐有問題，尤其是就算員警出面護送仍有立委被毆打，未能有效阻擋，連國民黨立委也被騷擾，高層應思考更有效的維安規劃。

內政部政務次長花敬群表示，若有些（民眾）行為造成立委與官員困擾，後續會進行必要檢討，對於立委動態，警方仍有一定掌握跟了解，以協助立委進入立法院。

內政部長葉俊榮一早進入警政署坐鎮，掌握情勢發展，做出「確保立法院會議能順利召開」、「協助立法委員及官員進入立法院開會」、「對不當干擾進出立法院開會的行為，應予適時排除，並完整蒐證，追究不法」等3點指示，並向員警辛勞表示慰勉與鼓勵。