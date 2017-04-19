立委、媒體遭追打 朝野立委促檢討立院維安
〔記者鄭鴻達／台北報導〕不滿年金改革的群眾上午包圍立法院，阻撓甚至攻擊欲進入立法院的立委、媒體及助理，不分朝野立委、藍綠皆遭施暴，外界因而質疑警方維安部署、警力配置不當；內政部表示，後續會進行必要檢討，將完整蒐證、追究不法。
民進黨立委蔡易餘今早一度遭推擠、包圍。他直言蛇籠應不至於用這麼多，反會讓黑衣人僅需少少人力，就能堵住蛇籠缺口，導致出入困難，應考慮清出一條路，維持統一出入口，讓民眾在其他道路陳抗，相對可以節省人力，而非每個出入口都要守，反而浪費警力。
另外，蔡易餘也認為，在場不少黑衣人有明確打人的意圖及行為，警方應以現行犯逮捕，但事後看來，對此情況少有處理，等同放任黑衣人打人、混入群眾尋釁滋事，這也應該檢討。
國民黨立法院團首席副書記長林為洲指出，他早上也是得先穿越陳抗民眾人牆，才得以進入立法院，過程有些推擠情形。他表示，本次維安部屬，用蛇龍將立院圍得密不透風，只留幾個很小出口進出，究竟是好或是不好值得檢討。
林為洲接著指出，如此部署，畢竟外頭的人也會知道而集中人力圍堵，只要幾十人就能堵住，反而讓立院自己困住自己，過去立院遭包圍時，若一處行不通就換別處走，因為陳抗民眾要有足夠人數將四周馬路完全封住，是不太可能的。
時代力量立法院黨團總召徐永明早上遭追打、潑水，他直指「將帥無能，累死三軍」，質疑本次動員如此多警力與物資，將立法院都封起來，立委找不到路進去，如此維安布置與規劃恐有問題，尤其是就算員警出面護送仍有立委被毆打，未能有效阻擋，連國民黨立委也被騷擾，高層應思考更有效的維安規劃。
內政部政務次長花敬群表示，若有些（民眾）行為造成立委與官員困擾，後續會進行必要檢討，對於立委動態，警方仍有一定掌握跟了解，以協助立委進入立法院。
內政部長葉俊榮一早進入警政署坐鎮，掌握情勢發展，做出「確保立法院會議能順利召開」、「協助立法委員及官員進入立法院開會」、「對不當干擾進出立法院開會的行為，應予適時排除，並完整蒐證，追究不法」等3點指示，並向員警辛勞表示慰勉與鼓勵。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- 李明哲被失蹤 傳蔡總統下令：把人給我弄回來！
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
- 年改激戰 柯建銘：這是唯一 也是最後的機會
- 柯P政治獻金出包遭罰62萬 嘆「四個月薪水沒了」
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- 成大學生會長政見太刺激 想推情侶宿舍、八爪椅...
- 合約糾紛和解後 敖犬簽新東家拚人民幣
- （劇透）《玩命8》最萌新角色 唐老大命名有洋蔥！
- 廖筱君傳收視疲軟遭懲處 三立駁斥：將逕行法律程序
- 板二計畫小檔案
- NBA》朗度準大三元 老八公牛再擒塞爾提克
- 卡爾文森號 早抵朝鮮半島近海
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- 中職》林益全怎麼了？跑壘引發球迷論戰（影音）
- 搶救翁新統大屋 網路展開連署
- 啪啪兩聲！E奶女神狂操 內衣肩帶噴斷
- 星二代恐嚇男公關 勒索8千遭警逮捕
- 華英雄復原超神速 可以走路了
- 苗縣新屋折舊率調高 明年房屋稅減輕
- 規模6.0地震撼動厄瓜多 民眾驚慌
- 酒後記得搭小黃 卻把車騎回家GG了...
- 板二配水池生變 蘇貞昌要新北、政院加油
- 男網友開房間一喊停、一不要 雙雙鬧進北檢
- NBA》公牛2連勝 朗度驚人數據能與喬丹比肩
- 台灣民俗節慶登Google街景服務 全球看得見
- （獨家）舒子晨勇於托出過往 偷吃東西背後有洋蔥
- 醫病》糞便潛血陽性 醫師建議大腸鏡檢查防癌
- 財報利空衝擊 美股收黑道瓊跌逾百點
- 萬華民宅暗夜惡火 火場旁發現疑似縱火犯
- 金鐘52創先例 開放網路劇參戰
- MLB》艾倫納多雙響砲 柳賢振挨3轟吞3連敗 （影音）
- 偷士林彩券伯20萬彩券 竊賊被起訴
- 50歲人生體悟 曾國城：永遠不知誰是幫助你的人
- 南迴封溪3年 復育不如預期
- 中國悍妻持刀相向 他嚇到訴離判准
- 癌末籌沒醫藥費 向醫院請假行搶
- 桃園抽查預售屋買賣定型化契約 全都不合格
- NBA》羅利8.9秒致命跳投 暴龍捕公鹿扳回一城（影音）
- 臉書直播屠殺老人 殺手賓州自戕身亡
- 張曉風／她說，前方有一棵樹
- 打擊萬年獨董 金管會訂樂陞條款
- 陳彥允上空有夠拚 1個月操出8塊肌
- MLB》學不乖！ 海盜球星用禁藥挨罰80場球監
標題：立委、媒體遭追打 朝野立委促檢討立院維安
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email