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藍中常委提黨魁參選人出席餐會 要求調查是否涉賄

2017-04-19  17:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉再傳「賄聲賄影」？繼黨主席參選人詹啟賢日前宣稱黨內有賄選綁樁及具體價碼後，國民黨中常委呂謦煒在今日中常會上指出，最近獲得一段影片，內容疑似是「被大家稱為副總統的人士」在花蓮縣出席一場由被黨紀處分的花蓮縣議長所舉辦的餐會活動，他不知道影片中這樣的狀況，算不算是請客？涉不涉及賄選？是不是在綁樁？有沒有涉及不公正選舉的疑慮？

呂謦煒表示，他沒有任何想法，但這部分黨中央應該全盤調查，不過，他也強調，根據黨內選舉公約規定，參選人不應參與黨代表聯誼餐會，餐會中有很多人提到副總統凍蒜，如果有違反規定，請國民黨秘書長、考紀會、選監小組可以好好的立案調查，釐清疑慮，他相信「清者自清、濯者自濯」。

呂謦煒此話一出後，立即引來挺吳中常委江碩平質疑，他強調，現在為了黨主席選舉，全黨都已經沒有互信，520後不知誰會當選，他很擔心將來如何整合團結？呂謦煒應該先把資料提供黨中央查證，確定後才對外公布，否則他也可以對洪秀柱做出一些指控，但這樣做對黨的傷害實在太大。

江碩平說，黨中央一定要嚴格要求，不能因為是洪任命的黨部主委，就偏向洪秀柱。

國民黨代理主席林政則回應，這次6位參選人競爭激烈，他呼籲大家不要互相攻擊，他並支持江碩平的說法，凡屬疑似爭議，還是先由黨中央調查確定後再對外發布，可能會比較好一點，對候選人也比較公平。

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  • 國民黨代理主席林政則回應，這次6位參選人競爭激烈，他呼籲大家不要互相攻擊。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨代理主席林政則回應，這次6位參選人競爭激烈，他呼籲大家不要互相攻擊。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 中常委 吳敦義 國民黨中常委 國民黨主席選舉 涉賄 賄選
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