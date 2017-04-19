屏東市長林亞蒓案 縣府：若為貪污已構成停職條件
2017-04-19 17:25
〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨籍屏東市長林亞蒓與夫婿陳俊良（已改姓氏為藍俊良）夫婦涉貪案，屏東地方法院今依貪污治罪條例公務員共同連續犯利用職務上機會詐取財物等罪，重判2人16年，遞奪公權5年，屏東縣政府表示，若引用法條為貪污治罪條例第5條第一項第二款，已構成停職條件，但要看到判決文才能確定。
屏縣府民政處表示，依據地方制度法第78條規定，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、村（里）長，有涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由行政院、內政部、縣政府、鄉（鎮、市、區）公所停止其職務；若林亞蒓案判刑所引用法條為貪污治罪條例第5條第一項第二款，就構成停職條件。
縣府也說明，由於若涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須經第二審判處有期徒刑以上之刑者才停職，所以，縣府目前還沒有看到判決全文，必須審慎說明。
屏縣選委會也說，由於市長任期已過半，萬一停職，沒有補選問題，將由縣府派人代理市長。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- 李明哲被失蹤 傳蔡總統下令：把人給我弄回來！
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
- 年改激戰 柯建銘：這是唯一 也是最後的機會
- 柯P政治獻金出包遭罰62萬 嘆「四個月薪水沒了」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- 50歲人生體悟 曾國城：永遠不知誰是幫助你的人
- 邱毅逃過一劫！三立董座林崑海告邱毅妨害名譽判無罪
- 榮成改選 市場派唱空城
- 教孩子「身體界線」不能給人亂摸
- 吃飽後立即散步並不會變瘦！專家：想到外面走走至少得等...
- 指控遭秦偉硬上 濱小步再轟「有人搞下流手段」
- 竹北議員、代表 明年選舉可能各增1席
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- 中職》林益全怎麼了？跑壘引發球迷論戰（影音）
- 違反外勞請假返國規定 最重罰30萬
- 吳鳳自嘆不浪漫 曝維持婚姻熱度秘訣
- 聽障小女生畫作「新自由式」 奪全國學生美展特優
- 日職》川崎連8場安打 自認還不足以上一軍
- 廖筱君傳收視疲軟遭懲處 三立駁斥：將逕行法律程序
- 八里雙屍案謝依涵可教化 最高法院判免死定讞
- 騎士好狂：「連霸只剩14場」
- 羽球》球品美心更美 戴資穎攜手贊助商做公益
- 曾是家中掌上明珠 舒子晨家道中落慘被媽當提款機
- 袁艾菲認愛 與車戰肌肉男關係友達以上
- 南向政策潮流 萬華剝皮寮展出東南亞趣味童玩
- 隨機殺老翁還放臉書！ 男子與警追逐後自盡
- 交通罰責明天又要加重？ 警澄清又是謠傳啦！
- 東華大學推oBike 免費試營運至4月底
- 誘玩電腦狎5童 狼師︰滿足性渴望
- 今日NBA戰績
- 養生館貼符拜狐仙 想招男客反招警
- 陳俊秀甩棒致象迷? 「我沒生氣」
- MLB》陳偉殷戰水手打線出爐 馬林魚分享3大利多
- 調整手機代工 緯創Q2營運看好
- 透明垃圾袋 花蓮7月起強制使用
- 灑花！勁寶康復報平安 Ella爆奶量充足
- 景文高中震驚 即刻停聘
- 李珮菁泣訴失婚獨扛1700萬債
- 《中英對照讀新聞》Uruguay to start selling marijuana in pharmacies 烏拉圭將開始在藥房販售大麻
- 啪啪兩聲！E奶女神狂操 內衣肩帶噴斷
- MLB》睽違7年！前中職洋投將重返大聯盟先發
- 端午連假國內加班機 4月21日開放訂票
- 被控亂傳性病後 55歲金凱瑞劣化如老頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屏東市長林亞蒓案 縣府：若為貪污已構成停職條件
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分