中常委提案譴責洪秀柱 代理主席裁示：無法處理...
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委李德維在今日中常會上正式連署提案，建請通過「黨主席洪秀柱失職案」，引發挺吳、挺洪中常委論戰，最後由於黨務系統主張中常會不具譴責主席職權的法理論述居上風，代理主席林政則以黨章並無授權中常會得提出類似議案的職權為由，裁示「本案無法處理，也不列入記錄」。
不過，林政也勸說李德維等人，五月之後再行提出。
國民黨主席洪秀柱堅持不依照四月五日中常會決議，針對法院日前對黨代表選舉資格所做假處分提出抗告，讓反洪挺吳派中常委十分不滿，因此由李德維領銜提出要求譴責洪秀柱，希望藉此在黨史中留下記錄。
李德維表示，黨主席雖為黨的法定代理人，但有忠實履行受任人義務的責任，應該執行黨的最高權力機構決議，在全代會、中央委員會閉會期間，就是由中常會代行，但洪秀柱與黨中央卻完全不理會中常會決議，明顯失職，任何一位黨員都有權力告洪背信，他很遺憾洪秀柱私心自用，可謂黨史中前所未聞，令人心痛。
他強調，提出本案也在明示，未來凡是接受全黨之託擔任主席的人，主席職務並非為所欲為，毫無限制，中常委必須堅守中常會代表中央委員會、全代會行使職權的基本防線，如果無法守住，以後黨主席都可以為所欲為，而且有前例可循。
中常委邱炳煌則說，每次參加中常會他都得自費來回共搭六個鐘頭的車，結果中常會通過決議要求抗告，洪秀柱卻不管，讓他覺得當中常委實在太委屈，因此他贊成譴責，「中常委的職權不能給人『看衰洨』。」
負責法規業務的國民黨考紀會主委劉漢廷則表示，看到中常委有此提案，他身為黨務幹部，感到非常遺憾，「中常委對於黨章規定，竟然這麼不了解」，他強調，依照黨章規定，中常會完全沒有職權對主席做任何譴責決議，黨內唯一能對主席言行提出建議的機構只有中評會，中常委這種提案等於是侵犯中評會的職權，因此中常會根本不能討論也不能決議。
國民黨智庫副執行長孫揚明則說，從全世界民主國家的法理角度來看，沒有間接選舉代表可以處理直接民選產生的首長，因為被代理的權力不能再委託，「出過兩次以上的委託，不知道會委託出什麼怪東西來」，他希望中常會不要讓外界笑話。
此外，包括厲耿桂芳、柯貞竹、呂謦煒等中常委以及副主席陳鎮湘，都發言反對這項提案，呼籲大家應該尊重黨主席，不要讓外面再看笑話，厲耿桂芳甚至對反洪派嗆聲，每週總會出「新招」，「有完沒完﹗」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- 李明哲被失蹤 傳蔡總統下令：把人給我弄回來！
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
- 年改激戰 柯建銘：這是唯一 也是最後的機會
- 柯P政治獻金出包遭罰62萬 嘆「四個月薪水沒了」
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- 成大學生會長政見太刺激 想推情侶宿舍、八爪椅...
- 合約糾紛和解後 敖犬簽新東家拚人民幣
- （劇透）《玩命8》最萌新角色 唐老大命名有洋蔥！
- 廖筱君傳收視疲軟遭懲處 三立駁斥：將逕行法律程序
- 板二計畫小檔案
- NBA》朗度準大三元 老八公牛再擒塞爾提克
- 卡爾文森號 早抵朝鮮半島近海
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- 中職》林益全怎麼了？跑壘引發球迷論戰（影音）
- 搶救翁新統大屋 網路展開連署
- 啪啪兩聲！E奶女神狂操 內衣肩帶噴斷
- 星二代恐嚇男公關 勒索8千遭警逮捕
- 華英雄復原超神速 可以走路了
- 苗縣新屋折舊率調高 明年房屋稅減輕
- 規模6.0地震撼動厄瓜多 民眾驚慌
- 酒後記得搭小黃 卻把車騎回家GG了...
- 板二配水池生變 蘇貞昌要新北、政院加油
- 男網友開房間一喊停、一不要 雙雙鬧進北檢
- NBA》公牛2連勝 朗度驚人數據能與喬丹比肩
- 台灣民俗節慶登Google街景服務 全球看得見
- （獨家）舒子晨勇於托出過往 偷吃東西背後有洋蔥
- 醫病》糞便潛血陽性 醫師建議大腸鏡檢查防癌
- 財報利空衝擊 美股收黑道瓊跌逾百點
- 萬華民宅暗夜惡火 火場旁發現疑似縱火犯
- 金鐘52創先例 開放網路劇參戰
- MLB》艾倫納多雙響砲 柳賢振挨3轟吞3連敗 （影音）
- 偷士林彩券伯20萬彩券 竊賊被起訴
- 50歲人生體悟 曾國城：永遠不知誰是幫助你的人
- 南迴封溪3年 復育不如預期
- 中國悍妻持刀相向 他嚇到訴離判准
- 癌末籌沒醫藥費 向醫院請假行搶
- 桃園抽查預售屋買賣定型化契約 全都不合格
- NBA》羅利8.9秒致命跳投 暴龍捕公鹿扳回一城（影音）
- 臉書直播屠殺老人 殺手賓州自戕身亡
- 張曉風／她說，前方有一棵樹
- 打擊萬年獨董 金管會訂樂陞條款
- 陳彥允上空有夠拚 1個月操出8塊肌
- MLB》學不乖！ 海盜球星用禁藥挨罰80場球監
標題：中常委提案譴責洪秀柱 代理主席裁示：無法處理...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email