中常委提案譴責洪秀柱 代理主席裁示：無法處理...

2017-04-19 17:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委李德維在今日中常會上正式連署提案，建請通過「黨主席洪秀柱失職案」，引發挺吳、挺洪中常委論戰，最後由於黨務系統主張中常會不具譴責主席職權的法理論述居上風，代理主席林政則以黨章並無授權中常會得提出類似議案的職權為由，裁示「本案無法處理，也不列入記錄」。

不過，林政也勸說李德維等人，五月之後再行提出。

國民黨主席洪秀柱堅持不依照四月五日中常會決議，針對法院日前對黨代表選舉資格所做假處分提出抗告，讓反洪挺吳派中常委十分不滿，因此由李德維領銜提出要求譴責洪秀柱，希望藉此在黨史中留下記錄。

李德維表示，黨主席雖為黨的法定代理人，但有忠實履行受任人義務的責任，應該執行黨的最高權力機構決議，在全代會、中央委員會閉會期間，就是由中常會代行，但洪秀柱與黨中央卻完全不理會中常會決議，明顯失職，任何一位黨員都有權力告洪背信，他很遺憾洪秀柱私心自用，可謂黨史中前所未聞，令人心痛。

他強調，提出本案也在明示，未來凡是接受全黨之託擔任主席的人，主席職務並非為所欲為，毫無限制，中常委必須堅守中常會代表中央委員會、全代會行使職權的基本防線，如果無法守住，以後黨主席都可以為所欲為，而且有前例可循。

中常委邱炳煌則說，每次參加中常會他都得自費來回共搭六個鐘頭的車，結果中常會通過決議要求抗告，洪秀柱卻不管，讓他覺得當中常委實在太委屈，因此他贊成譴責，「中常委的職權不能給人『看衰洨』。」

負責法規業務的國民黨考紀會主委劉漢廷則表示，看到中常委有此提案，他身為黨務幹部，感到非常遺憾，「中常委對於黨章規定，竟然這麼不了解」，他強調，依照黨章規定，中常會完全沒有職權對主席做任何譴責決議，黨內唯一能對主席言行提出建議的機構只有中評會，中常委這種提案等於是侵犯中評會的職權，因此中常會根本不能討論也不能決議。

國民黨智庫副執行長孫揚明則說，從全世界民主國家的法理角度來看，沒有間接選舉代表可以處理直接民選產生的首長，因為被代理的權力不能再委託，「出過兩次以上的委託，不知道會委託出什麼怪東西來」，他希望中常會不要讓外界笑話。

此外，包括厲耿桂芳、柯貞竹、呂謦煒等中常委以及副主席陳鎮湘，都發言反對這項提案，呼籲大家應該尊重黨主席，不要讓外面再看笑話，厲耿桂芳甚至對反洪派嗆聲，每週總會出「新招」，「有完沒完﹗」