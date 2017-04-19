吳崢批反年改抗議活動 網友留言歪樓「恭喜」
2017-04-19 17:28
〔即時新聞／綜合報導〕反年金改革團體今天在立院抗議，時代力量發言人吳崢在臉書發表看法，由於他今天恰巧被爆與女主播謝家璇戀愛ing，時機敏感，不少留言也「文不對題」歪樓祝賀！
吳崢下午在臉書發文說，早上在立院外的李來希與他的夥伴們高舉著「反鬥爭」口號，但目前政府每年已經編列3000億以上的預算在軍公教退撫支出上。
吳崢感嘆，國家資源不是無限的，這塊餅要變大一定就會有另外一些餅變小，當部分軍公教退役人士嘴上喊著反鬥爭，行為卻是為了確保自己的生活品質不惜犧牲他人時，這就是鬥爭，「真真切切，為了維護軍公教階級利益而發起的鬥爭」。
由於該文章，是吳崢被爆新戀情後「首發」，網友也「文不對題」留言祝賀，「恭喜！」「女友好美」、「恭喜喔XD今日主角」、「今天不管年改啦，請問婚期？」對於這些祝福，吳崢也表示，「謝謝上面各位朋友的祝福...」。
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