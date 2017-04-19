| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
SBL》富邦勇士戰績不佳 主帥顏行書下台一鞠躬
 首頁 > 政治

大雨沖散反年改群眾 他4個字酸爆...

2017-04-19  17:30

〔即時新聞／綜合報導〕反年改群眾今包圍立法院，數度爆發衝突，不過，中午突然下起一場大雨，抗議人士從原本的500多人，驟降至200人以下。對此，常惡搞成語的「台灣賦格」，再度創出新成語「雨沖人散」，一票網友拍手叫好。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」今撰文解釋「雨沖人散」的意思，是指「反年改聯盟還不到3點就宣布解散，因為下雨了」，文中還造例句、自創歌詞，藉機大酸，「路邊的便便不要踩，靜靜等它雨沖人散」，以及「我終於知道雨沖人散的寂寞，只有軍公教才懂，你為錢就眼紅，看在我們眼中，我沒有同情的理由」。

網友笑稱，反年改人士走避下雨，還怕遭天譴被「雷劈」；也有人調侃，所以例句是在暗諷這些人是「便便」；還有人直言，這根本是「要錢花運動」，哪能跟太陽花相提並論；另有人怒批，現今定存年利率是1%，你們卻享有18%與高所得替代率，「跟你說這樣領國家會倒閉，年輕世代會沒退休金，你卻老大不甩，一直亂台灣」、「不要再亂了，讓政府好好把年金改革完成，國家才能永續經營」。

廣告
  • 針對反年改包圍立院，中午遇雨忙走避，「台灣賦格」創出新成語「雨沖人散」，笑翻一票網友。（圖擷取自「台灣賦格 Taiwan Fugue」臉書粉專）

    針對反年改包圍立院，中午遇雨忙走避，「台灣賦格」創出新成語「雨沖人散」，笑翻一票網友。（圖擷取自「台灣賦格 Taiwan Fugue」臉書粉專）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下雨 反年改 台灣賦格 立法院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：大雨沖散反年改群眾 他4個字酸爆...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.