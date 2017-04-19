大雨沖散反年改群眾 他4個字酸爆...

2017-04-19 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕反年改群眾今包圍立法院，數度爆發衝突，不過，中午突然下起一場大雨，抗議人士從原本的500多人，驟降至200人以下。對此，常惡搞成語的「台灣賦格」，再度創出新成語「雨沖人散」，一票網友拍手叫好。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」今撰文解釋「雨沖人散」的意思，是指「反年改聯盟還不到3點就宣布解散，因為下雨了」，文中還造例句、自創歌詞，藉機大酸，「路邊的便便不要踩，靜靜等它雨沖人散」，以及「我終於知道雨沖人散的寂寞，只有軍公教才懂，你為錢就眼紅，看在我們眼中，我沒有同情的理由」。

網友笑稱，反年改人士走避下雨，還怕遭天譴被「雷劈」；也有人調侃，所以例句是在暗諷這些人是「便便」；還有人直言，這根本是「要錢花運動」，哪能跟太陽花相提並論；另有人怒批，現今定存年利率是1%，你們卻享有18%與高所得替代率，「跟你說這樣領國家會倒閉，年輕世代會沒退休金，你卻老大不甩，一直亂台灣」、「不要再亂了，讓政府好好把年金改革完成，國家才能永續經營」。