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遭反年改群眾推擠 鄭文燦：凡事要理性！

2017-04-19  16:43

〔記者李容萍／桃園報導〕反年金改革群眾今日包圍立法院，不少立委、媒體、助理都被擋住，就連要參加前瞻計畫公聽會的縣市首長也遭波及；桃園市長鄭文燦上午9時在立法院前，就也遭反對年金改革的民眾追罵，只能倉促快跑離去。

鄭文燦下午出席桃園農業博覽會宣傳活動時表示，多位縣市首長到立院參加前瞻基礎建設計畫的公聽會，而非討論年金，但有些民眾比較不理性，推擠所有進入立院的代表，他呼籲「凡事要用理性的態度解決」。

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  • 遭反年改群眾推擠，桃園市長鄭文燦（中）呼籲凡事要理性！（記者李容萍攝）

    遭反年改群眾推擠，桃園市長鄭文燦（中）呼籲凡事要理性！（記者李容萍攝）

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