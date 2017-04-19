法務部：李明哲似乎被限制人身自由

2017-04-19 16:47

〔記者張文川／台北報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國關押至今31天，音訊全無，法務部國際兩岸司長蔡秋明今說，我法務部4度以電話、公函、傳真方式詢問中方，中方皆以「已由國務院答覆」為由拒絕透露李明哲現況，連究竟是定位為刑事案件、國安事件還是公安事件，都模糊不清，法務部目前只知李明哲「似乎」被限制人身自由。

蔡秋明說，中方將李明哲案定位是國安事件，到底是不是刑事案件至今仍是個問題，對方也不願意說明全案目前進行到何種程序，有沒有犯罪、犯了什麼罪、是否被羈押、被關押在何處，中國方面也不願意說明，我方見不到李明哲，也不曉得他的現況，李明哲是被羈押還是被以其他形式的限制人身自由，我方皆不得而知。

蔡秋明說，法務部透過與中方的兩岸司法互助聯繫管道，用電話、公函、傳真的方式前後共問了4次，得到的回答都是「國務院已經做了說明，請參考國務院的說明」，就不再多表示意見或透露更多訊息。

蔡說，中方始終不願把此案定位為刑事案件，也沒有明講說李明哲已受到人身自由的限制，依照兩岸協議規定，如果人身自由受到限制，尤其是刑事案件，就須通報我方，之前的中國學生共諜案被刑事羈押後，我方馬上依協議內容，正式通報中國，但中方處理李明哲案的態度「至今仍相當曖昧不明」，以致法務部目前仍無從得知李明哲的近況。