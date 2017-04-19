花蓮東大門夜市要搬家？縣府澄清「無遷移計畫」

2017-04-19 16:35

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府斥資上億元打造東大門夜市，集結400家攤位，以3條不同文化特色小吃街打響全台知名度，不過縣府建設處長陳泰昌，卻在議會程序會議中提及「夜市位於計畫道路上，賣掉周邊14公頃土地，就是夜市撤離的時候！」引起大批攤商恐慌；觀光處長彭偉族今澄清，夜市攤位建築物合法，並無遷移計畫。

2015年7月正式營運的花蓮東大門夜市，以佔地9公頃規模，打造極具特色的3條小吃街，每日均吸引上千名遊客朝聖，一遇連假更將夜市擠得水洩不通，每家攤位幾乎都大排長龍，讓業者笑得合不攏嘴。

不過縣府建設處長陳泰昌，卻在議會召開臨時會程序會議時語出驚人，向議長賴進坤說明夜市土地地目，表示「東大門夜市係屬計畫道路用地」，可分時段使用，白天開放車輛通行，夜間則作為夜市使用，但只要周邊14公頃土地賣出時，就是東大門夜市撤離的時候。

縣議員莊枝財痛批，為求立竿見影成效，縣府相關部門要求所有原在自強夜市的攤商進駐東大門夜市，時間不到一年半，目前生意才剛有起色，卻又透露夜市是「臨時性」，隨時都有可能會遷移，造成攤商人心惶惶。

東大門福町夜市管理委員會主委林文松說，夜市遷移傳聞一出，確實讓許多攤商相當緊張，擔心若真搬遷，攤位生計將何去何從？盼縣府相關單位能夠出面闢謠，讓攤商安心做生意，好好發展花蓮觀光產業。

觀光處代理處長彭偉族表示，東大門夜市攤位建築物領有使用執照，坐落的土地於2014年就透過都市計畫程序，納入整體規劃範圍，東大門夜市或鄰近公園用地，均依相關規定使用，建築物合法性亦無疑慮，目前除有逾百家攤商使用電子支付系統，未來還將進一步推廣信用卡手機交易功能，因此並無夜市遷移計畫。