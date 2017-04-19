大雨讓李來希嘆「蒼天流淚」 鄉民有另一種超酸解讀

下午雨勢漸大，反年改群眾從原本的500多人驟減到不到200人。（記者王冠仁攝）

2017-04-19 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日被反年金改革團體包圍，引發多起衝突，不過因為下午雨勢漸大，反年改群眾從原本的500多人驟減到不到200人，全國公務人員協會理事長李來希感嘆地說：「蒼天都會流淚。」不過PTT鄉民對此諷刺地說：「原來一場雨就讓抗議人數消失了，天意啊～」

今早在立院前抗議的群眾約有5、6百人，不過台北市區在下午突然降下大雨，不少群眾因為沒有準備雨具，急忙跑到附近便利商店買，但也有不少人來不及買，索性直接搭車回家。而李來希在下午帶領部分反年改團體到民進黨中央黨部抗議，眼見這場大雨，他感慨地說：「蒼天都會流淚。」

下雨讓反年改群眾驟減也引起PTT鄉民熱議，他們以不同的角度解讀這場大雨，紛紛諷刺地說：「老天也看不下去了，直接下雨趕他們走。」、「原來一場雨就讓抗議人數消失了，天意啊～」、「下雨尊嚴就沒了。」、「為了錢淋一下雨很辛苦嗎？」更有人酸度破表，直言：「搭車回家休息臭了嗎？老人家會累耶。」、「天氣好才要抗議啊..老伯伯淋雨你們忍心嗎？」、「伯伯：淋雨死了就沒18%領了，比改了還慘。」、「趕快回家，不然等下浪費健保。」