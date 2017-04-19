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施政滿意度擠進前十 林右昌：把握機會加速再生

2017-04-19  16:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕縣市首長滿意度排名，基隆市長林右昌躍升第10名，林右昌表示，代表市政團隊在正確道路上持續推動市政，讓市民有感，以後要把每一個改變的機會，加倍努力，加速基隆再生。

周刊王所公佈的縣市首長滿意度調查，林右昌滿意度是63.8%，不滿意度196%，排名第10，較過去的各項民調排名持續上升，進步到中段班。

基隆市長林右昌今天在暖暖親水公園接受訪問時，感謝市民的鼓勵和肯定，代表市政團隊在正確的道路上持續推動市政。

林右昌說，各項重要的工作正在推動中，今年下半年會看到更多成果，包括東岸停車場在6月中下旬啟用，6月24日再度封街舉辦海洋嘉年華遊行，7月暖暖親水公園啟用，8月火車站南廣場完工，每一季逐步展現基隆建設成果。

林右昌表示，他會加倍努力，把握每一個改變的機會、創造機會，加速基隆再生。

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  • 林右昌施政滿意度持續上升（記者盧賢秀攝）

    林右昌施政滿意度持續上升（記者盧賢秀攝）

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