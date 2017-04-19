審年改草案火氣大 台聯促建立基礎年金
2017-04-19 15:42
立法院今天（19日）審查年金改革法案，民眾前往抗議，並與警方推擠。（記者方賓照攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕反年金改革團體今包圍立法院，並引發多次衝突，讓正反雙方火氣都很大。台灣團結聯盟除表達譴責反年改團體暴力抗爭外，也呼籲為消弭對立，應搭配相關社會福利制度，盡速建立「無差別待遇之基礎年金」，以建構完整退休生活保障體系。
台聯文宣部主任陳嘉霖表示，台聯對於「監督年金改革行動聯盟」、「八百壯士」等反年金改革團體激烈的暴力抗爭，表達譴責與遺憾，並強調此次年改是為導正過去不公平制度，避免繼續用納稅人的錢，補貼少數軍公教人員退休金，如此改革完全具有正當性。
陳嘉霖說，多數軍公教人員都能理性看待此次年改，但少數為自身政治利益的團體及個人借機煽動、發動不理性抗爭，破壞理性討論氛圍、加劇社會對立，呼籲全國的軍公教朋友，不要被全國公務人員協會理事長李來希等人煽動，回歸理性討論。
陳嘉霖強調，制度改革不應是勞工及軍公教雙方的零和競爭，社會應團結起來，建立雙贏的年金制度，不同的職業別，應督促政府建立「搭配社會福利制度的基礎年金」，其中包含無差別待遇的「基礎年金制度」，讓所有職業別，都享受相同的退休金制度。
陳嘉霖解釋，政府應負起照顧人民的責任，而非要人民全賴退休金度日，應將所有年金制度放入整體社福制度做系統性規劃，以「滿足退休後基本生活所需」為原則，研議人人有獎的社福，如長照、老人日照與住宅等福利措施，使台灣有人人平等的年金與社福制度。
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