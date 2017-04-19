反年改與太陽花差在哪？ 陳為廷：真的是還蠻不同
2017-04-19 15:51
〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法改制委員會今日審查年金改革法案，但立法院被反年金改革人士團團圍住，更不讓立委、職員、媒體進入立院，更有人因此掛彩。有人將這次年金改革抗議與太陽花學運相比，太陽花學運領袖陳為廷稍早則在臉書說：「太陽花跟你們，真的是還蠻不同。」
陳為廷表示，以前騎車經過立院的時候，常看到反年改群眾的標語寫著「太陽花可以，為什麼我們不行？」他提到，當時活動期間幾萬人坐在青島東路，江宜樺來現場，沒有人碰他，大家都是跟他用「談的」，而且在佔領期間，藍綠立委和列席的國民黨官員都安然無患、穿梭自如。陳為廷回憶，某次在議場外看到張慶忠從他面前走過去，他唯一做的一件事也只是喊聲抗議。
陳為廷也提到，有人總是愛提他朝劉政鴻丟鞋這件事，他表示：「我當初丟鞋，是為了阻擋劉政鴻強闖當天才過世的張大哥的靈堂。」而面對今日反年改群眾的作為，陳為廷也不諱言：「他們要用這樣見人就打的方式來抗爭，那也是一種選擇。但那個牌子就麻煩改一下。太陽花跟你們，真的是還蠻不同。」
最後陳為廷指出，可以理解許多基層軍公教的朋友對年改的進程還有疑問，但審查才剛開始，未來還有辯論和抗爭的空間，他呼籲反年改群眾：「如果你們真的在想『反正太陽花不也這樣』，而繼續放任這種暴力的行動來代表你們，那只是加速社會的反感，壓縮討論的空間。」強調「這種做法，是不可能獲得大眾支持的」。
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