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藍委：從沒在拒馬裡開會？ 網友打臉黃昭順

立院前聚集了許多反對年金改革的抗議群眾，大批警力及拒馬的佈署，防止現場的衝突擴張。（記者方賓照攝）

2017-04-19  16:39

〔即時新聞／綜合報導〕反對年金改革的抗議者今日包圍立法院，立院周圍也架設了拒馬，讓立委們能順利入場開會。不過，國民黨籍立委黃昭順卻說，她當了8屆立委，從沒在「鐵幕監獄」裡開會，也讓網友搬出318學運來打臉黃昭順。

綜合媒體報導，黃昭順在今日的發言時間裡表示：「主席、各位同仁，我想我當了八屆的立法委員，我從來沒有在鐵幕監獄裏面開會，我要求主席，我們一定要先公聽、再審查，最重要的我們要撤拒馬。」並且指出，「今天我們立法院，尤其是太陽花事件的時候，23天的時間我們也沒有得到這樣的一個待遇，我們立法院居然會成為一個鐵幕監獄，這是我做夢都沒想到的一件事」。

黃昭順因政府架設拒馬一事怒批：「我當了八屆的立委，這一次真的是荒唐、荒唐、再荒唐！」、「所有的鐵幕、所有的監獄，我看了要流淚。」黃昭順這番言論，讓網友們提起318太陽花學運時，立院天天被拒馬層層包圍來酸她：「昭順姨記性不是很好」。

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  • 對於政府架設拒馬，黃昭順竟表示自己當了8屆立委，從沒在鐵幕監獄裡開會。（資料照，記者廖振輝攝）

    對於政府架設拒馬，黃昭順竟表示自己當了8屆立委，從沒在鐵幕監獄裡開會。（資料照，記者廖振輝攝）

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