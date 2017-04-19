獨家》謝長廷陪同安倍晉三母親 出席台日音樂會

台灣駐日代表謝長廷（右二）19日晚間陪同日本首相安倍晉三的母親安倍洋子夫人（右）在東京晴海「第一生命音樂廳」演出的「台日文化藝術交流音樂會」。（駐日特派員張茂森攝）

2017-04-19 18:31

〔駐日特派員張茂森／東京19日報導〕台灣駐日代表謝長廷19日晚間陪同日本首相安倍晉三的母親安倍洋子夫人在東京晴海「第一生命音樂廳」演出的「台日文化藝術交流音樂會」，日本國會議員井上信治、金子恭之、鈴木克昌等近百位政、經、文化各界也出席這項音樂會。

今晚的音樂會是由「台北愛樂管弦樂團」演出，安倍洋子夫人在獲駐日代表謝長廷的邀請後立即欣然表示同意出席。

安倍洋子夫人今天是與前日本農水相加藤六月的夫人加藤睦子、前眾院議員濱田卓二郎、濱田麻記子夫妻等人一起在謝長廷的陪同下出席音樂會。

今年高齡88歲的安倍洋子在音樂、繪畫與書法等藝術領域上均具有才華，去年也曾親自前來台灣聆聽日本NHK交響樂團在台北的演出。

謝長廷對安倍洋子夫人特別撥空出席表示最高謝意。

愛樂交響樂團預定21日到福島做兩場義演。