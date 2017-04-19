立委、助理被追打 反年改嗆：不小心跌倒也要負責？

2017-04-19 15:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕反年金改革軍公教團體今（19）日包圍立法院，上午有多名立委、助理遭抗議民眾追打。對此，全國教育產業總工會理事長黃耀南受訪表示，這是正常推擠，「難道有人不小心跌倒受傷也要我們負責嗎？」

監督年金改革行動聯盟等團體，今天上午封閉立法院各路口，不讓民主進步黨籍立法委員等進立法院，就連要到立法院參與前瞻基礎建設計劃公聽會的縣市首長，都受到阻礙。包括彰化縣長魏明谷、民進黨立委王定宇都被追打、時代力量立委徐永明遭潑水，北市副市長林欽榮被推擠撞到鐵絲網，手指被割傷。

兼任民進黨黨主席的總統蔡英文今天下午赴民進黨中央黨部主持中常會，反年金改革軍公教團體下午也從立法院轉往民進黨中央黨部，大約近百群眾到民進黨外抗爭，現場則佈署了數百警力。

對於總統蔡英文說「絕對不能放任以暴力來拖延改革的腳步。」「一定會嚴辦脫序行為。」黃耀南則說，有哪一點脫序？有哪個公部門受損？沒有！

媒體詢問有許多官員遭追打、濺血？黃耀南表示，「我自己個人在監察院門口，王定宇委員也對我有推擠，如果這樣講，我是不是也要反映這個問題，這是正常推擠，有人不小心跌倒受傷也要我們負責嗎？這個過程中，除了有小規模推擠，相較於三一八（太陽花學運），我們根本沒有違法事實」。

黃耀南說，今天在立法院的圍籬是台灣憲政史以來圍得最嚴重一次，「到底是立法院民進黨脫序？還是軍公教勞警消脫序？全國人民都在看。」

黃耀南說，下次委員會實質審查時會再次動員軍公教勞人員監督審查內容。

現場有一民眾則大罵反年金改革軍公教團體「不要臉」，與現場抗爭民眾一度口角、推擠，雙方遭警方架開。

由於朝野協商後同意26、27日2場公聽會，公聽會前不逐條審查，監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南受訪表示，他們的訴求就是先公聽、再審查，今天這樣的結果是他們努力的成果，民進黨願意放下身段，他們也覺得本來就應該這樣，協商結論暫時可以接受。