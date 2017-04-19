赴國民黨團報告 柯：換地沒過南瓶還是要做

台北市長柯文哲率相關首長台北市議會國民黨團報告「立法院換地案」。柯文哲現場表示，若換地案未通過，南港瓶蓋工廠等還是要做，「但是卡卡」。（記者何世昌攝）

2017-04-19 15:25

〔記者何世昌／台北報導〕台北市副市長林欽榮去年7月宣布，北市與中央已達成換地共識，未來北市府將拿立院土地，等值交換南港瓶蓋工廠、南港轉運站國有地、行政院後方行一等5筆土地。但此換地案因涉及「重大市產」處分，須徵得議會同意，為此，台北市長柯文哲今午率相關首長，向台北市議會國民黨團報告「立法院換地案」。柯文哲現場表示，若換地案未通過，南港瓶蓋工廠等還是要做，「但是卡卡」。

涉及重大市產處分 需議會同意

立法院現址是台北市有地，民國45年被劃為國中用地，4年後立法院遷院來此，並每年交租5000餘萬。台北市副市長林欽榮去年7月宣布，市府已與國產署達成共識，採等值換地方式處理；中央將釋出南港三期重劃區D區的南港瓶蓋工廠及E區的南港轉運站，以及「華山行一」、「信義區雅祥段」換取立法院用地。

為了加速換地流程，北市都委會、內政部都委會去年通過變更，將立法院「國中用地」變更為「機關用地」，但目前還未正式公告；再者，換地案涉及重大市產處分，須徵得議會同意，因此雙方還未進行換地。

柯文哲今午率副市長鄧家基、林欽榮、財政局長陳志銘、文化局長鍾永豐、產發局長林崇傑等人，赴國民黨團進行專案報告，說明立法院換地案。根據北市府提出資料，換地案有3種進行方式：「交換」、「撥用」、「租用」。

若採取「交換」，互撥價值不對等，市府將帳面損失13.7億元。因為「國有非公用不動產交換辦法」第9條、「台北市市有財產管理自治條例」第75條，均明定不動產交換以等值為原則。

若採取「撥用」，互撥價值不對等，市府將帳面損失13.7億元。因為「文資保存法」第21條指出，古蹟、歷史建築可辦理「無償撥用」；立法院今早已通過文資審議委員會，將行政大樓指定為古蹟、議場為歷史建物。

國民黨團要求交換標的列冊

若採取「租用」則維持現況，北市府每年可向立法院收取5000餘萬元租金；但攸關東區門戶計畫的南港瓶蓋工廠、南港轉運站，將分別依「國有非公用不動產出租管理辦法」每年交租2760萬元、「促參法」以3.6億元辦理有償撥用。

比較上述3種手段差異，北市府主張採取「交換」。

但國民黨團市議員多認為，換地案沒有急迫性，應再多談判。國民黨市議員戴錫欽指出，換地案除了考量等值，還要思考是否有助北市府長遠發展，並舉富邦案為例，「像當年馬英九在台北富邦案一樣，到現在綠營還有人拿這件事來打他。」

戴呼籲，北市府不要急著這會期就拜託綠營表決，別有時間壓力、要充分溝通；並要求北市府把包含國防部營地等交換標的列冊，「列出來後，我們再來挑」。

對此柯文哲回應，表決要2/3，只靠民進黨也不會過；針對列冊建議，柯說，林欽榮已在整理，空總也已列入。

國民黨市議員陳孋輝則認為，東區門戶計畫與換地案不該綁在一起；難道換地案未過，開發案就不再編列預算進行？

柯回應，「不換地，做也還是要做」。他說，「政府跟企業很大不同點，我剛當市長有很大的缺點，都是用算錢」，但政府還有很大的角色，是方便跟公共利益，不是完全計算錢。如果沒有換地案，答案還是要做，但是「卡卡」，當初提出換地案，是為求行政方便。

柯還說，「今天當作模擬考！」他認同議員看法，應該列冊，讓人家一比就知道；市議會專案報告時，會把資料備妥，並盡可能說服議會，「如果不行，就要有應變計畫」。