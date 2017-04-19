黨揆之爭柱柱姐第3名？ 洪陣營質疑媒體民調可信度

2017-04-19 15:02

〔記者施曉光／台北報導〕某電視台民調中心昨日針對國民黨主席選舉公布一份民調結果指出，吳敦義居民調第一，支持率三十％，其次為郝龍斌十七％，競選連任的現任主席洪秀柱只有十一％，居於第三，洪秀柱競選辦公室總幹事吳育仁今日聲明質疑民調可信度，並呼籲媒體應秉持媒體專業的態度，以公平公正的方式進行民調，避免影響選情。

吳育仁表示，國民黨主席選舉為黨內選舉，只有黨員有投票權，該民調的黨員數只有八十四位，僅佔一千二百名受訪者中的七％，而且這八十四位黨員是否有投票權尚未可知，採樣數還要再打折扣。

吳育仁還說，目前年金改革議題紛紛擾擾，前瞻計畫浪費八千八百億納稅人的錢，都需要各界的強力監督，媒體應該多關注社會議題，針對時事作出報導，「減少用不具意義的參考數字影響選情」。