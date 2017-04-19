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反年改開闢第二戰場 民進黨中央前爆衝突

抗議群眾抵達後見警方拉出蛇籠嚴陣以待，欲強行突破封鎖，再度與警方爆發衝突。（記者蘇芳禾攝）

2017-04-19  14:35

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天就年改方案初審，反對年金改革的抗議群眾上午在立法院周邊爆發衝突，下午這些群眾轉戰民進黨中央黨部抗議，再次與警方爆發衝突。

綜合媒體報導，監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南下午宣布從立法院撤場，轉至民進黨中央黨部抗議，由於身兼民進黨主席的蔡總統將主持民進黨中常會，他們準備圍堵蔡英文表達訴求，不過，總統車隊已早一步進入民進黨黨部，抗議群眾抵達後見警方拉出蛇籠嚴陣以待，欲強行突破封鎖，再度與警方爆發衝突。

監督年金改革行動聯盟今天早上大鬧立法院周邊，抗議群眾用游擊戰術，試圖以「見人就擋」，不讓立委、職員進入立院的方式來阻撓立院開會，包含柯文哲、林欽榮等官員被群眾拉扯甚至受傷，中午時，台北市區降下大雨，反年金改革抗議群眾紛紛走避，群眾數量銳減。

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