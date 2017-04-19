航空城配地少4％ 民代批：民眾荷包縮水400億
2017-04-19 14:32
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦施政報告時提及，航空城都市計畫配地比為41％，市議員舒翠玲今天在地政局工作報告時，批評鄭文燦挑票，因為選前鄭文燦開出農地配地45％、特農區50％，如今變成農地41％、特農區46％，等於縮水4％，蛋白區區段徵收面積達1674公頃，減少4％等於減少67公頃，市價超過400億元，平均每位地主損失100萬元。
地政局長陳錫禎表示，配地比41％是經過精算，提供地主最大的配地比，此外，配地比和公共設施比例有關，市府接手後增加許多公共設施，讓整個都市計畫更完整，配地雖然減少，但土地價值會增加。
陳錫禎說，航空城都市計劃去年已經完成三十場聽證會，對於地主提出意見，內政部都在進行專案檢討，預估8月完成後，送內政部都市計畫審議委員會審查，明年初就可通過都市計畫審查，然後送土徵小組，市府也會展開地上物查估作業。
陳錫禎說，航空城都市計畫分成交通部蛋黃區、桃園市蛋白區，由於蛋黃區未來要興建第三跑道必須進行環評，但蛋白區沒有環評問題，市府原本爭取蛋黃區、蛋白區脫鉤，但內政部不同意脫鉤，目前市府只能在環評核定前完成相關準備工作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- 李明哲被失蹤 傳蔡總統下令：把人給我弄回來！
- 年改審查激戰 民進黨早起守住主席台
- 亞協正名「低調處理」？李大維：一個月內揭牌
- 八田與一的頭那兒去了？李承龍預告送「禮」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- 中職》林益全怎麼了？跑壘引發球迷論戰（影音）
- 郭富城娶網紅小模 7年舊愛熊黛林穿白紗拚場
- 酒駕撞餐飲店逃逸 車頭毀損掛樹枝露餡
- 老公跟前女友偷情 小三判賠20萬
- 化解技術外流疑慮 鴻海拉夏普競標東芝
- 國中會考 屏東考生比去年少千人
- 〈從富士山靜岡機場出發小旅行〉城堡、武士、燈塔─日本靜岡縣掛川、御前崎市
- 自由廣場》軍公教談年金改革
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- MLB》陳偉殷飆6局無安打 大聯盟官網亮燈頭條報導
- 台灣大擬砸逾10億 結合好萊塢進軍娛樂文創市場
- 立益紡織突關廠 失業工人怒拍門
- 合約糾紛和解後 敖犬簽新東家拚人民幣
- 日本竊盜雙人組超狂 目標偷遍各縣市「全國制霸」
- 《自由廣場》《林保華專欄》對朝鮮以戰止戰？
- 洋男台女活春宮 無罪 路人偷拍爆料臉書判拘
- 傳曖昧W姓小鮮肉 陳喬恩不忍了發聲明
- 〈美味教室〉soleil太陽派
- 28歲韓劇助導自殺 55天僅休假2天
- 南迴封溪3年 復育不如預期
- 營造工人墜樓 上銀探視
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 《自由廣場》八千億 有更好的用法
- 野溪「污」手…草屯養豬場 建廢水處理場
- 陳子俊涉砸店傷人 店家和解撤告 判公訴不受理
- 西進落難 儀大北市透天法拍
- 經歷過才懂！求子4年花800萬 生日當天她發狂做這事.....
- （劇透）《玩命8》最萌新角色 唐老大命名有洋蔥！
- 〈愛情塔羅占卜〉愛有引力 誰來愛我?
- 憂美炸北韓化武廠 中國邊境緊急待命
- 重回水手老家 一朗回報美技
- 年改爭議 工商界：改革是必走之路應加強溝通
- 反毒戰爭釀9千人死 杜特蒂滿意度首下滑
- 養生館貼符拜狐仙 想招男客反招警
- 中職》美媒讚年度最佳甩棒 王柏融這樣說…（影音）
- 嚇死人了！ 休旅車自撞分隔島 再墜落3樓深溪床
- 死刑藥難取得 阿肯色州趕過期前處決
- 英提前大選、台指期結算 台股大盤失守季線收9639點
- 限韓令意外收穫？ 大批非法滯韓打工中國人求去
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：航空城配地少4％ 民代批：民眾荷包縮水400億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分