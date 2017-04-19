航空城配地少4％ 民代批：民眾荷包縮水400億

2017-04-19 14:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦施政報告時提及，航空城都市計畫配地比為41％，市議員舒翠玲今天在地政局工作報告時，批評鄭文燦挑票，因為選前鄭文燦開出農地配地45％、特農區50％，如今變成農地41％、特農區46％，等於縮水4％，蛋白區區段徵收面積達1674公頃，減少4％等於減少67公頃，市價超過400億元，平均每位地主損失100萬元。

地政局長陳錫禎表示，配地比41％是經過精算，提供地主最大的配地比，此外，配地比和公共設施比例有關，市府接手後增加許多公共設施，讓整個都市計畫更完整，配地雖然減少，但土地價值會增加。

陳錫禎說，航空城都市計劃去年已經完成三十場聽證會，對於地主提出意見，內政部都在進行專案檢討，預估8月完成後，送內政部都市計畫審議委員會審查，明年初就可通過都市計畫審查，然後送土徵小組，市府也會展開地上物查估作業。

陳錫禎說，航空城都市計畫分成交通部蛋黃區、桃園市蛋白區，由於蛋黃區未來要興建第三跑道必須進行環評，但蛋白區沒有環評問題，市府原本爭取蛋黃區、蛋白區脫鉤，但內政部不同意脫鉤，目前市府只能在環評核定前完成相關準備工作。