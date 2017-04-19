反年改群眾放話堵小英 結果總統車隊都過了....

抗議群眾在總統車隊抵達前，都未出現在民進黨黨部。（記者蘇芳禾攝）

2017-04-19 14:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕兼任民進黨主席的總統蔡英文今天下午赴民進黨中央黨部主持中常會，抗議年金改革群眾也從立法院轉戰位於北平東路的民進黨黨部，準備圍堵蔡英文，數百警力也部署在黨部四周。不過直到下午1時39分蔡英文車隊進入黨部為止，抗議群眾都還沒走到黨部。

今天中午時，台北市區忽然降下大雨，在立法院周邊抗議年金改革的抗議群眾紛紛走避，抗議現場聚集的群眾數量銳減。

據了解，抗議群眾得知蔡英文發表年金改革談話後，將從總統府轉往民進黨中央黨部，群眾也將戰場從立法院拉到民進黨中央黨部。不過直到總統車隊抵達民進黨為止，抗議群眾都還未抵達。