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反年改爆衝突 蔡總統：絕不放任暴力拖延改革腳步

2017-04-19  14:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天就年改方案初審，不過，議場外引爆衝突，蔡英文總統下午特地在總統府新聞中心發表談話，她強調，絕對不能放任以暴力來拖延改革的腳步。對於今天上午，以暴力方式阻止立委、官員及相關人員進入立法院開會的脫序行為，警方一定會嚴辦。

蔡英文說，她要向受到交通管制影響的國人，說一聲抱歉，沒有人喜歡蛇籠和拒馬，但是要拜託大家忍耐一下。這些不方便，是為了讓年金改革的法案順利地進入審查程序。她也要請街頭上抗議的朋友們，保持冷靜和理性，給國家一個機會，給下一代子孫一個機會。

蔡總統的致詞全文：

國人同胞、各位媒體朋友，大家午安。

從去年五月開始，經過一整年，透過年金改革委員會、分區會議，以及國是會議的討論，年金改革的方案，終於要在立法院展開審查。

這個年金改革的方案，已經經過了社會的充分討論，現在，就是改革的最後關頭。

我要以總統的身分向軍公教同仁說一聲謝謝。各位的體諒，換取了年金改革的空間，也讓年輕的軍公教人員看到未來的希望。我相信，在這個關鍵時刻，各位會再拉這個國家一把。

長久以來，我所接觸到的軍公教同仁，絕大多數都是戮力從公。我也相信絕大多數的軍公教同仁，都能了解年金制度必須可長可久，能夠理性看待年金改革的必要性。

過去的執政者們，不分藍綠，都知道問題在哪，也都努力過，但是始終沒有徹底的改革這個制度。今天，這個責任就在我們的肩膀上，我們必須共同扛下，全力以赴，完成這項任務。改革必須要成功！

同時，我也要向受到交通管制影響的國人，說一聲抱歉。

沒有人喜歡蛇籠和拒馬，但是我要拜託大家忍耐一下。這些不方便，是為了讓年金改革的法案順利地進入審查程序。

我們絕對不能放任以暴力來拖延改革的腳步。對於今天上午，以暴力方式，阻止立委、官員及相關人員進入立法院開會的脫序行為，警方一定會嚴辦。

我也要請街頭上抗議的朋友們，保持冷靜和理性。給國家一個機會，給下一代子孫一個機會。

我們尊重所有不同的意見，也透過各種討論，將許多修正的意見都納入改革方案當中，但是我必須說，非理性的行為，不會得到社會的認同；刻意製造衝突，更無法阻擋改革的決心。

我要請大家回想一下，在今年一月，年金改革國是會議的前夕，陳建仁副總統畫的那張圖，上面有幾個字，那就是「懸崖勒馬，搶救年金危機」。各位，年金改革不是針對誰，也不是為了污名化誰。年金改革就像懸崖勒馬，當務之急，就是把年金從破產邊緣拉回來。

為了台灣，我們必須要做出選擇！下一代的台灣人，能不能擁有一個永續、公平的年金制度，就看我們這一代人在這個關鍵時刻，能不能展現足夠的勇氣和遠見。

我們這麼做，歷史會記住。這一條改革的路，台灣走了這麼久了，才終於走到這裡。我要再強調一次，年金改革，是我們這一代人的共同責任，我們絕對要堅持到底。謝謝大家。

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  • 針對年金改革，總統蔡英文19日在總統府發表談話。（記者方賓照攝）

    針對年金改革，總統蔡英文19日在總統府發表談話。（記者方賓照攝）

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