反年改爆衝突 蔡總統：絕不放任暴力拖延改革腳步
〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天就年改方案初審，不過，議場外引爆衝突，蔡英文總統下午特地在總統府新聞中心發表談話，她強調，絕對不能放任以暴力來拖延改革的腳步。對於今天上午，以暴力方式阻止立委、官員及相關人員進入立法院開會的脫序行為，警方一定會嚴辦。
蔡英文說，她要向受到交通管制影響的國人，說一聲抱歉，沒有人喜歡蛇籠和拒馬，但是要拜託大家忍耐一下。這些不方便，是為了讓年金改革的法案順利地進入審查程序。她也要請街頭上抗議的朋友們，保持冷靜和理性，給國家一個機會，給下一代子孫一個機會。
蔡總統的致詞全文：
國人同胞、各位媒體朋友，大家午安。
從去年五月開始，經過一整年，透過年金改革委員會、分區會議，以及國是會議的討論，年金改革的方案，終於要在立法院展開審查。
這個年金改革的方案，已經經過了社會的充分討論，現在，就是改革的最後關頭。
我要以總統的身分向軍公教同仁說一聲謝謝。各位的體諒，換取了年金改革的空間，也讓年輕的軍公教人員看到未來的希望。我相信，在這個關鍵時刻，各位會再拉這個國家一把。
長久以來，我所接觸到的軍公教同仁，絕大多數都是戮力從公。我也相信絕大多數的軍公教同仁，都能了解年金制度必須可長可久，能夠理性看待年金改革的必要性。
過去的執政者們，不分藍綠，都知道問題在哪，也都努力過，但是始終沒有徹底的改革這個制度。今天，這個責任就在我們的肩膀上，我們必須共同扛下，全力以赴，完成這項任務。改革必須要成功！
同時，我也要向受到交通管制影響的國人，說一聲抱歉。
沒有人喜歡蛇籠和拒馬，但是我要拜託大家忍耐一下。這些不方便，是為了讓年金改革的法案順利地進入審查程序。
我們絕對不能放任以暴力來拖延改革的腳步。對於今天上午，以暴力方式，阻止立委、官員及相關人員進入立法院開會的脫序行為，警方一定會嚴辦。
我也要請街頭上抗議的朋友們，保持冷靜和理性。給國家一個機會，給下一代子孫一個機會。
我們尊重所有不同的意見，也透過各種討論，將許多修正的意見都納入改革方案當中，但是我必須說，非理性的行為，不會得到社會的認同；刻意製造衝突，更無法阻擋改革的決心。
我要請大家回想一下，在今年一月，年金改革國是會議的前夕，陳建仁副總統畫的那張圖，上面有幾個字，那就是「懸崖勒馬，搶救年金危機」。各位，年金改革不是針對誰，也不是為了污名化誰。年金改革就像懸崖勒馬，當務之急，就是把年金從破產邊緣拉回來。
為了台灣，我們必須要做出選擇！下一代的台灣人，能不能擁有一個永續、公平的年金制度，就看我們這一代人在這個關鍵時刻，能不能展現足夠的勇氣和遠見。
我們這麼做，歷史會記住。這一條改革的路，台灣走了這麼久了，才終於走到這裡。我要再強調一次，年金改革，是我們這一代人的共同責任，我們絕對要堅持到底。謝謝大家。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- 李明哲被失蹤 傳蔡總統下令：把人給我弄回來！
- 年改審查激戰 民進黨早起守住主席台
- 亞協正名「低調處理」？李大維：一個月內揭牌
- 八田與一的頭那兒去了？李承龍預告送「禮」
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- 中職》林益全怎麼了？跑壘引發球迷論戰（影音）
- 郭富城娶網紅小模 7年舊愛熊黛林穿白紗拚場
- 酒駕撞餐飲店逃逸 車頭毀損掛樹枝露餡
- 老公跟前女友偷情 小三判賠20萬
- 化解技術外流疑慮 鴻海拉夏普競標東芝
- 國中會考 屏東考生比去年少千人
- 〈從富士山靜岡機場出發小旅行〉城堡、武士、燈塔─日本靜岡縣掛川、御前崎市
- 自由廣場》軍公教談年金改革
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- MLB》陳偉殷飆6局無安打 大聯盟官網亮燈頭條報導
- 台灣大擬砸逾10億 結合好萊塢進軍娛樂文創市場
- 立益紡織突關廠 失業工人怒拍門
- 合約糾紛和解後 敖犬簽新東家拚人民幣
- 日本竊盜雙人組超狂 目標偷遍各縣市「全國制霸」
- 《自由廣場》《林保華專欄》對朝鮮以戰止戰？
- 洋男台女活春宮 無罪 路人偷拍爆料臉書判拘
- 傳曖昧W姓小鮮肉 陳喬恩不忍了發聲明
- 〈美味教室〉soleil太陽派
- 28歲韓劇助導自殺 55天僅休假2天
- 南迴封溪3年 復育不如預期
- 營造工人墜樓 上銀探視
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 《自由廣場》八千億 有更好的用法
- 野溪「污」手…草屯養豬場 建廢水處理場
- 陳子俊涉砸店傷人 店家和解撤告 判公訴不受理
- 西進落難 儀大北市透天法拍
- 經歷過才懂！求子4年花800萬 生日當天她發狂做這事.....
- （劇透）《玩命8》最萌新角色 唐老大命名有洋蔥！
- 〈愛情塔羅占卜〉愛有引力 誰來愛我?
- 憂美炸北韓化武廠 中國邊境緊急待命
- 重回水手老家 一朗回報美技
- 年改爭議 工商界：改革是必走之路應加強溝通
- 反毒戰爭釀9千人死 杜特蒂滿意度首下滑
- 養生館貼符拜狐仙 想招男客反招警
- 中職》美媒讚年度最佳甩棒 王柏融這樣說…（影音）
- 嚇死人了！ 休旅車自撞分隔島 再墜落3樓深溪床
- 死刑藥難取得 阿肯色州趕過期前處決
- 英提前大選、台指期結算 台股大盤失守季線收9639點
- 限韓令意外收穫？ 大批非法滯韓打工中國人求去
標題：反年改爆衝突 蔡總統：絕不放任暴力拖延改革腳步
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email