搶前瞻 邱鏡淳嗆中央：只要有錢 2年完成28項建設
［記者黃美珠／竹縣報導］搶前瞻基礎建設經費，新竹縣長邱鏡淳今天北上立法院出席公聽會。幕僚轉述他公開嗆中央「錢要用在刀口上」，新竹縣所提的28項、190億4000多萬重大建設全都規劃準備好了，只要有錢，2年內就可以完成!
縣府表示，以專家學者身分發言的邱鏡淳說，中央政府所擬定的前瞻性計畫用意就是要促進地方整體發展及區域平衡，帶動國內投資機會與經濟穩定成長。
但是這項特別預算卻讓新竹縣等部分縣市處於「後知後覺」、甚至「不知不覺」狀態，從一開始的競爭就處於非常不公平的地位！
邱鏡淳也說，各地方政府需求不同，建請中央因地制宜，提供適當的管道及同等的機會，協助地方政府解決問題，最好能在北、中、南、東各舉辦1場公聽會，讓更多人了解。
針對近日縣市之間被編派有天龍、地鼠、或是魯蛇組，邱鏡淳說「我們不是天龍，更不是地鼠，是認真的客家牛」！
他說，台灣只有1個，是大家共同生存發展的寶島，「建設不分藍綠」，不應有區域、縣市分別。
新竹縣是出生、人口成長率很高的城市，更是竹科和新竹工業區所在的科技重鎮，居民的所得和支出數一數二，該繳的稅金從沒有少過，中央應該不分顏色一視同仁協助發展，期盼中央與地方「有溝通、有協調、有討論、有回應」，給予地方最實質的支持。
對於外界揶揄新竹縣政府搶錢不如鄰居是因沒有妥善計畫，邱鏡淳駁斥說，他們所提28項內容具體，只要有錢，2年內可以完成。
這些計畫涵蓋很廣，除了提昇道路品質、改善停車問題、強化縣內數位科技環境、建置具有休憩和環保功能的教育園區等城鄉建設，也提出改善新竹縣、市間交通瓶頸計畫、以及健全災害防治相關設備等。
他另以新竹縣接連辦過台灣燈會、台灣國際客家文化嘉年華，日前的全國原住民運動會也才落幕，又即將支援台北市協辦世大運，說明新竹縣絕對有能力參與政府的重大建設工作。
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