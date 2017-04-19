三進環評會 廣慈建公宅案終通過審查

台北市府環評委員會今審查廣慈博愛園區開發案。（記者張議晨攝）

2017-04-19 14:25

〔記者張議晨／台北報導〕為達成台北市長柯文哲4年2萬戶公宅政策，北市都發局將於廣慈博愛園區興建1520戶的公共住宅，但2、3月份送進環評委員會審議，都因資料準備不足，報告書數字內容不一致，遭環評會退回，都發局重新送件後，今第3次召開環評大會審查，主席裁示審查通過，不過，環評說明書修正內容，仍須待各委員確認無誤後，才能送最後定稿給環評大會確認。

北市府預定在廣慈博愛園區興建公宅，但屢遭附近居民抗議，質疑交通會受到衝擊，儘管北市府將容積率下降至300%，戶數也下修至1520戶，興建6棟27至28層樓不等的公宅，不過居民仍未領情，提出資料反駁開發案。

葉姓民眾表示，市府所做的「廣慈博愛園區地質鑽探與試驗分析」報告書，在基礎形式建議上，是預定興建地上26層，地下5層建物，但容積修正後，卻改興建27、28樓公宅；質疑目前修正後樓高不符最初地質鑽探送審樓層。

另外，她還抓包都發局今送交的審議資料，在總容積樓地板面積部分錯誤數值仍未更正，葉女士直言，總計數字錯誤，細目數字必然也會有錯，規劃團隊應對數據負責。都發局委託規劃單位則回應，「會再針對數字內容修正」。

針對地質的疑義，都發局長林洲民指出，會更改為27、28樓，主要是增加花園等虛空間建物才會拉高，且經專家計算，修正樓高後的結構影響仍與26層等值。

主席邱祈榮表示，前2次審議主要是安全及容積數字存有疑慮，但地質部分現有工程技術都能克服，至於容積、樓地板面積等數字也已釐清。他最後裁示，開發單位依各委員專業送修正後書面報告由各委員確認，無誤後再交環評說明書定稿進大會確認。