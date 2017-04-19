不滿年改版本又不提...洪慈庸批國民黨「浪費時間」

2017-04-19 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕為了抗議年金改革，軍公教團體一早就佔據立院門口，「盤查」進出人員的身分，以阻擋立委進入開會。時代力量立委洪慈庸則質疑「是誰在製造世代鬥爭？又是誰在激起社會對立？」

洪慈庸在臉書上表示，國民黨已經耗了整整一個上午耽擱會議進行，口口聲聲說不滿現在的年改版本，又抵死不提出自己版本，其立場再清楚不過，就是乾脆都不要改，要馬就討價還價、換一個改了等於沒改的版本；這讓她批評，國民黨抗拒改革就明說，沒人會意外，沒必要在這裡浪費所有人的時間。

雖然上午洪慈庸也被拉扯，但她表示，仍尊重每一位退休軍公教前來陳抗的權利。而我也必須要再次為年輕的公教人員說話，「他們沒有聲嘶力竭地反對年金改革，不是因為他們權益不會受到影響，而是他們正在努力工作，來確保基金能夠繼續運作，不然，誰也領不到」。

洪慈庸說，喊著撕裂、鬥爭，並沒有辦法解決任何問題，「再次奉勸國民黨的委員們，請珍惜自己身為立委握有的提案權和審查權，盡好本分並不困難，加油，好嗎？」