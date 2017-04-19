林欽榮遭推倒掛彩 柯前往探視

2017-04-19 13:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年改大戰今早在立法院登場，要進入立法院參加前瞻計畫公聽會的台北市副市長林欽榮，雖由警方護送，仍遭抗議人士圍堵，推擠中不慎撞到拒馬，手部受傷濺血。市長柯文哲結束上午行程後，到林欽榮的辦公室探視傷勢。北市府表示，林副市長左手手指有些微割傷，不影響辦公。

立法院初審年金，場內外對決氣氛皆濃，層層拒馬封鎖，警方嚴加戒備。稍早進入立法院參加前瞻計畫公聽會的台北市長柯文哲表示，連他也被抗議人士擋在外面，被趁機揍了幾拳。

陪同出席的台北市副市長林欽榮就不只是「被揍幾拳」而已；在警方護送下，遭抗議人士圍堵的林欽榮不慎撞到拒馬，手部受傷濺血，所幸經簡單包紮後，傷勢不會影響辦公。