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談黨魁選舉連署爭議 洪秀柱︰方式可能要檢討

國民黨主席洪秀柱今日來到宜蘭市，於眷村舉行「行動柱福」活動，痛批當今政府讓人痛心。（記者林敬倫攝）

2017-04-19  13:27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨主席洪秀柱今日來到宜蘭市，於眷村舉行「行動柱福」活動，談到選舉連署數超過有效黨員數，洪秀柱說，連署有它的精神，但方式可能要檢討與改變，否則就是浪費時間與人力；談及黨主席賄選的問題，她則說，希望所有候選人都不要有不好的行為，社會也不能光聽傳聞就來辦人，要有明確的證據；提及年金改革，她則說，政府提供的資訊不透明，還架設拒馬不與民眾溝通，讓人非常痛心。

洪秀柱今日來到宜蘭市篤行新村，現場民眾在她到場後高喊「改革要挺住，一輪就過半！」、「洪秀柱凍蒜！」等口號，談到黨主席選舉及連署書的議題，她受訪時指出，社會大部分講究人情，誰也不要得罪誰，變成不管是誰的連署都參與，造成連署份數超過黨員數，這是可以預想的事，連署有它的精神，但方式可能要改變，否則就是浪費時間與人力。

洪秀柱說，至於賄選的傳聞，希望大家都不要有這樣不好的行為，但社會不可光頻傳聞就來辦人，必須要有確切證據；至於年金改革的議題，她則指出，今天的政府完全執政，就要完全負責任，在進行年金改革之前，應該資訊公開，告訴大眾年金改革的精算是用什麼方式算出來的，現在版本太多還未定案，會引起質疑。

洪秀柱說，最重要還有財務的問題，政府說進行年金改革是要解決國家的困難，這就要問政府，年金是怎麼運作的，為什麼別的國家年金經營得很好，獲利甚多，而我國卻虧損，還要繳保險金的民眾負責，汙名化軍公教，這叫士可忍孰不可忍，任何人遇到這情形，不跟你拚命才怪。

洪秀柱說，立院綠委被打被潑水，不鼓勵這樣的暴力行為，但綠營也要檢討，當年太陽花學運是怎麼回事，侵占公署破壞公物，法院統統判無罪，在以往綠營在野時，已把社會的秩序破壞無遺，才造成這樣的現象，今天的政府應該公開道歉。

談到立院前的拒馬，洪秀柱則說，談到這個就痛心，以前藍營執政，為了陳抗，鋪設一般阻隔的拒馬，就被批到一無是處，今天的政府卻鋪設恐怖，會造成嚴重傷害，帶有刀片的層層拒馬與蛇籠，這樣政府如何與民眾溝通。

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  • 國民黨主席洪秀柱今日來到宜蘭市，於眷村舉行「行動柱福」活動。（記者林敬倫攝）

    國民黨主席洪秀柱今日來到宜蘭市，於眷村舉行「行動柱福」活動。（記者林敬倫攝）

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