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爭前瞻經費！雲縣府再提40案

副縣長丁彥哲參加前瞻建設公聽會，再提40個計畫案，爭取中央支持。（記者林國賢攝）

2017-04-19  13:10

〔記者林國賢／雲林報導〕拒當魯蛇！雲林縣府再提「台78甲線-媽祖朝聖大道」、「新闢工業區」等40項計畫，爭取納入前瞻城鄉建設計畫，副縣長丁彥哲表示，這是中央彌補雲林人最後機會，扭轉被邊緣化危機。

丁彥哲表示，外界現在流行將資源分配劃分是天龍國與地鼠國，雲林離天龍國很遠，當不了天龍，而雲林雖長期被中央虧待，建設嚴重落後其他縣市，卻不想永遠被當魯蛇。

他強調，雲林縣長久以來都扮演穩定全國糧食角色，提供都會區優質農產品，更為了穩定國內電力供應與經濟發展，承受環境空氣污染壓力，雲林建設長期被忽略，尤其六都成立後，被邊緣化日益嚴重，非常不公平。

丁彥哲今率縣府團隊北上爭取經費，他指出，台78甲線道路是北港朝天宮迎媽祖朝聖者必行之道，路線規畫起於台78線，終點銜接至縣145，總工程經費約139億元，讓北港到縣府，不再是最遙遠距離。

新闢工業區計畫，擇定褒忠鄉馬光農場及新興農場為產業園區，計畫用地681.52公頃，銜接麥寮與斗六等既有工業區與沿海之綠能發展區，解決雲林人口外流問題。

其他30多個重大城鄉建設案，對於雲林觀光、文化、區域發展都有重要助益。

丁彥哲指出，前瞻計畫城鄉建設框列1300多億經費，中央一定要把雲林需求納入，彌補財劃法不公平，與區域發展失衡建設，讓雲林不再是建設孤兒。

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