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政院澄清：並未施壓監控綠委

2017-04-19  13:10

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦今天指控，行政院秘書長陳美伶至少對民進黨立委林岱樺12件的囑託案件進行調查，行政院涉妨害立委專業問政，對自家人進行保防監視工作，將行政院當成是民進黨高雄市長初選的修羅戰場。行政院發言人徐國勇嚴正表示，相關內容皆為不實訊息，憑空想像且與事實不符。

徐國勇表示，首先，立委林岱樺認真負責，熱心選民服務並召開協調會。行政院本即應研考立委的協調會辦理情形及結果，此並非調查，相關報導與事實不符。

其次，陳美伶並非民進黨黨員，因此不會介入民進黨黨內初選事宜。相關報導係屬臆測，與事實不符！

徐國勇說，第3、行政院公共關係處的職員調動，係由該處處長決定即可，不必陳報秘書長，這件人事調整也未上陳秘書長。相關報導指稱秘書長介入，更非事實！

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦今天指控，行政院秘書長陳美伶至少對民進黨立委林岱樺12件的囑託案件進行調查；行政院發言人徐國勇嚴正表示，相關內容皆為不實訊息。（資料照）

    國民黨文傳會副主委胡文琦今天指控，行政院秘書長陳美伶至少對民進黨立委林岱樺12件的囑託案件進行調查；行政院發言人徐國勇嚴正表示，相關內容皆為不實訊息。（資料照）

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