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林欽榮手被拒馬割傷 柯P開玩笑：還活著那就繼續工作

林欽榮今日被反年改群眾推擠。（記者方賓照攝）

2017-04-19  13:19

〔即時新聞／綜合報導〕北市副市長林欽榮今日欲前往立院參加前瞻計畫公聽會時，被反年改群眾包圍，被推擠後撞到拒馬，手也因此割傷。台北市長柯文哲中午左右到辦公室探視，柯文哲看到林欽榮無大礙之後，開玩笑地說：「還活著嘛！那繼續工作。」

根據《蘋果日報》報導，林欽榮因為被群眾推擠，不慎撞上拒馬，手指被拒馬上的刀片割傷，鮮血直流，所幸及時包紮後無大礙，柯文哲在結束上午行程的時候，隨即到辦公室探視林欽榮，柯文哲眼見林欽榮並無大礙，開玩笑地說：「還活著嘛！那繼續工作。」

林欽榮回憶起當時被推擠的狀況，表示要特別感謝中正一分局一位員警，感謝他當時幫忙擋住民眾，不然後果可能會更嚴重。

林欽榮被推倒在地。（記者方賓照攝）

柯文哲看到林欽榮無大礙之後，開玩笑地說：「還活著嘛！那繼續工作。」（記者張嘉明攝）

北市副市長林欽榮19日赴立院出席前瞻基礎建設公聽會，穿越鐵絲網圍籬，因推擠手部受傷。（記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 反年改 反年金改革 林欽榮 柯文哲 立法院
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