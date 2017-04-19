年改審查 朝野協商下週公聽會後進入逐條審
2017-04-19 13:07
立法院法制委員會19日審查公務員年改方案，國民黨立委幾度在主席台前高舉標語，高喊「先公聽 再審查」。（記者廖振輝攝）
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會自今日起開始審查「公務人員退休撫卹法草案」。不願意提出版本的立法院國民黨團要求先審查精算報告、再開公聽會，才能開始審查。朝野最後達成協商共識，今天照常詢答，下週一就「公立學校教職員退休撫卹條例草案」進行詢答，下週三、四分別舉行完公聽會後，就進入逐條審查。
國民黨立委早上在會議開始前就紛紛登記程序發言，要求變更議程，先審查銓敘部昨天出爐的精算報告，下週召開公聽會，之後再進行詢答。在朝野立委發言近3小時後，主席段宜康宣布休息。
朝野黨團也就後續的審查程序進行協商，終達成共識，今日照常進行詢答與宣讀各版本條文，同時併案討論昨天出爐的精算報告。下週一再就「公立學校教職員退休撫卹條例草案」進行詢答與宣讀各版本條文；下週三、四分就公、教的年改草案舉行公聽會。
媒體詢及，這是否代表自5月1日起就能逐條審查？立法院國民黨團總召廖國棟表示同意，若按協議的內容確是如此。
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