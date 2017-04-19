| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
午間大雨急落 反年改抗議人數驟減
 首頁 > 政治

年改審查 朝野協商下週公聽會後進入逐條審

立法院法制委員會19日審查公務員年改方案，國民黨立委幾度在主席台前高舉標語，高喊「先公聽 再審查」。（記者廖振輝攝）

2017-04-19  13:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會自今日起開始審查「公務人員退休撫卹法草案」。不願意提出版本的立法院國民黨團要求先審查精算報告、再開公聽會，才能開始審查。朝野最後達成協商共識，今天照常詢答，下週一就「公立學校教職員退休撫卹條例草案」進行詢答，下週三、四分別舉行完公聽會後，就進入逐條審查。

國民黨立委早上在會議開始前就紛紛登記程序發言，要求變更議程，先審查銓敘部昨天出爐的精算報告，下週召開公聽會，之後再進行詢答。在朝野立委發言近3小時後，主席段宜康宣布休息。

朝野黨團也就後續的審查程序進行協商，終達成共識，今日照常進行詢答與宣讀各版本條文，同時併案討論昨天出爐的精算報告。下週一再就「公立學校教職員退休撫卹條例草案」進行詢答與宣讀各版本條文；下週三、四分就公、教的年改草案舉行公聽會。

媒體詢及，這是否代表自5月1日起就能逐條審查？立法院國民黨團總召廖國棟表示同意，若按協議的內容確是如此。

廣告
  • 立法院法制委員會19日審查公務員年改方案，藍綠立委搶登記程序發言，並為了搶佔發言台發生口角。（記者廖振輝攝）

    立法院法制委員會19日審查公務員年改方案，藍綠立委搶登記程序發言，並為了搶佔發言台發生口角。（記者廖振輝攝）

  • 立法院法制委員會19日審查公務員年改方案，，前一晚夜宿立法院外的反年改團體持續抗爭行動。（記者廖振輝攝）

    立法院法制委員會19日審查公務員年改方案，，前一晚夜宿立法院外的反年改團體持續抗爭行動。（記者廖振輝攝）

  • 立法院法制委員會19日審查公務員年改方案，，前一晚夜宿立法院外的反年改團體持續抗爭行動。（記者廖振輝攝）

    立法院法制委員會19日審查公務員年改方案，，前一晚夜宿立法院外的反年改團體持續抗爭行動。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 反年改 國民黨 年金改革
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：年改審查 朝野協商下週公聽會後進入逐條審


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.