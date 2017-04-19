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諷八田斷頭全台如喪考妣 網友嗆爆李富城

2017-04-19  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕「嘉南大圳之父」八田與一銅像，近日遭中華統一促進黨員、台北市前議員李承龍以電鋸斷頭，眾人憤怒不已。對此，常針貶時事的前氣象主播李富城今於臉書撰文指出，這幾天八田與一雕像被砍頭事件，佔據各大媒體版面，彷彿「某人的父親被人殺掉一樣，叫做如喪考妣」。

李富城表示，電視螢光幕上出現這樣的鏡頭，「兩眼無神的看著遠方，有一點點悲哀，從那失神的目光中，透露出該如何將這殺父仇人千刀萬剮，以平心頭之恨」，可惜卻只是尊銅像，這番言論讓網友直呼霧煞煞「想說什麼啊」、「講蔣介石嗎？」、「話好像沒講完欸」。

部分網友調侃，李伯伯「這次力道稍弱」；還有人直言，你怎麼不去想想，「真正對台灣有功績的是誰？」、「不愧是9.2，只要不是扯到自己黨和利益，一切避重就輕」。

李富城臉書全文：

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  • 近日八田與一雕像被砍頭事件，鬧得沸沸揚揚，前氣象主播李富城表示，彷彿「某人的父親被人殺掉一樣」。（圖擷取自李富城臉書）

    近日八田與一雕像被砍頭事件，鬧得沸沸揚揚，前氣象主播李富城表示，彷彿「某人的父親被人殺掉一樣」。（圖擷取自李富城臉書）

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相關關鍵字： 八田與一 如喪考妣 斷頭 李富城 銅像
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