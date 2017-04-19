吳敦義連署書22萬份 詹啟賢：他就是想碰掉別人

2017-04-19 12:52

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉候選人登記作業昨日截止，6位參選人繳出72萬餘份黨員連署書，比合格黨員數47萬8千人還多，光是吳敦義陣營就繳出22萬餘份連署書，繳出10萬餘份連署書的另名黨主席參選人詹啟賢直言，「他就是想碰掉別人」。

詹啟賢今接受廣播節目專訪，對於國民黨主席選舉連署書比合格黨員多的亂象，詹啟賢說，黨員連署書比第一第二沒意義，因為裡面有很多重疊，有效、無效都不知道，也不代表得票數，是「壯膽用的」。

詹啟賢強調，連署書就只是資格，有人會刻意操作，不代表會得到多少票，而對於吳敦義繳出22萬餘份連署書，詹啟賢說：「他就想碰掉別人」，連那麼多有多少是人頭也不知道。