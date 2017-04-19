八田銅像被砍頭 洪秀柱：不應該

國民黨主席洪秀柱今日來到宜蘭市，於眷村舉行「行動柱福」活動，除與民眾握手致意，爭取黨主席選舉的支持，也一同與民眾包餃子。（記者林敬倫攝）

2017-04-19 12:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨主席洪秀柱今日到宜蘭市，談到台南市烏山頭水庫八田與一銅像遭砍頭的事件，洪秀柱說，銅像被砍頭不應該，但當蔣公、孫中山的銅像被破壞，當今的政府也不聞不問，完全用意識形態來處理，難怪民眾會反感。

洪秀柱今日原本預計11點半抵達宜蘭市篤行新村，但行程延誤至11點25分抵達，洪秀柱競選總部辦公室發言人，同時也是新北市青商總會長的陳茂嘉，向民眾致詞時表示，如果親日派、台獨派，繼續破壞挑逗民族情結，不只八田與一的銅像，在台灣所有日本人的銅像，與皇民化的物品，都會動用愛國的年輕人去破壞。

對此，洪秀柱表示，八田與一的銅像被砍頭不應該，但今天的政府，看到部分民眾對蔣公、孫中山的銅像大肆破壞，卻不聞不問，完全不糾正這樣的行為，用意識形態去處理問題，民眾因此會反感，因為你對國家的元首如此的對待，卻對殘害台灣同胞的日本人如此尊崇，這就造成社會的撕裂與對立，政府應該去找出源頭，更需要好好的反省與檢討。