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立院外挨揍不分藍綠？ 僅花蓮王、蔣萬安等沒事...

立法院審年改，民眾抗議立法院19日審查年金改革法案，民眾前往抗議，並阻止立委開會。圖為立委蔡易餘被拉扯。（記者方賓照攝）

2017-04-19  13:50

〔即時新聞／綜合報導〕由「監督年金改革行動聯盟」所發起的反年金改革抗議活動今日包圍立法院，見人就擋、盤查身份、推擠甚至攻擊欲進入立法院的立委及首長們。網友在PTT八卦板上將挨打及毫髮無傷名單列出，引起討論。

今日立院外圍因反年改的抗議活動一團亂，台北市長柯文哲表示「被趁機揍了幾拳」、台北市副市長林欽榮也因推擠遭拒馬割傷、時代力量立委徐永明遭潑水、嘉義縣長張花冠更直言被擠到「雙峰都垮了」。

不過，被打名單裡卻驚見三位藍營人士，包括：新竹縣長邱鏡淳、國民黨立委柯志恩、國民黨籍立委林為洲。此外，抗議群眾的攻擊行為甚至波及媒體，三立新聞的SNG車玻璃也遭砸破。

而網友也整理出「毫髮無傷區」，被列入的有：花蓮縣長傅崑萁、國民黨立院黨團總召廖國棟、國民黨立院黨團書記長王育敏、國民黨籍立委蔣萬安、國民黨籍立委張麗善、親民黨籍陳怡潔等人。

對於這些攻擊的行為，網友們紛紛留言表示：「暴力老藍覺」、「太陽花如果有示威群眾打警察早就被那時候的藍媒大肆報」、「原來沒錢旅遊可以打人」、「9.2比流氓還流氓，比無賴還無恥」、「沒錢花運動根本是暴民」、「所以那兩個國民黨的怎麼會被打XD」。

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  • PTT鄉民整理出反年金改革抗議群眾「動手」的紀錄以及受波及者的名單。（圖擷取自PTT八卦板）

    PTT鄉民整理出反年金改革抗議群眾「動手」的紀錄以及受波及者的名單。（圖擷取自PTT八卦板）

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