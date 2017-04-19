年改法案審議 詹啟賢：國民黨過去沒做很可惜

2017-04-19 12:29

〔記者林良昇／台北報導〕年金改革草案今在立法院審議，反年改團體封鎖立院，發生數起衝突，國民黨主席參選人詹啟賢對此表示，這是社會的撕裂，國民黨過去在年金改革上有機會做好，但當時沒有做，十分可惜，過去幾個月也可以好好處理，但到現在已經太晚了，黨要負責任。

反年改團體封鎖立法院，並阻擋立委、公務員進入立院，發生數起衝突，對於陳抗行動脫序，詹啟賢今接受廣播專訪時表示，他很沉痛，現在說哪一邊不對都無濟於事，整個社會撕裂到不知道怎麼辦，他了解陳抗團體認為需要程序正義，但也不是怎麼做都應該。

詹啟賢表示，他當初參選黨主席的原因，就是不願再看到撕裂的社會、撕裂的國民黨，國民黨內中道、理性的力量要趕快回來，「現在有點失控了」，所有人都在談選票、數人頭，而社會需要的是中道、符合社會民意的國民黨，而現在這聲音被壓縮了。

對於國民黨立委將原本提出的年改版本撤案，詹啟賢指出，現在說什麼都太晚了，前面有好幾個月時間可以好好處理卻沒有，黨要負責任，而國民黨在2010至2011年先提出年金改革議題，那時有機會做好，可以主導改革的方向和內容，但沒有把握那機會，「我覺得很可惜」。

詹啟賢說，當時前考試院長關中已經把年改方案拿到總統府討論過，但行政體系不贊成，前總統馬英九就沒有往下推動；現在國民黨不提年改版本也不是很好的作法，國民黨應有自己的作為。