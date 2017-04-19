駁朱立倫 徐國勇：前瞻納新北軌道建設821億元

2017-04-19 12:21

〔記者李欣芳／台北報導〕針對新北市長朱立倫近來質疑新北市部分軌道建設計畫未被納入行政院前瞻基礎建設計畫，行政院發言人徐國勇今天指出，中央政府是從國家整體發展及資源的有效運用，經周詳評估而提出前瞻基礎建設計畫，絕無任何偏頗或政治考量。

徐國勇指出，中央政府在大台北地區捷運、鐵路地下化建設已經投入1兆元以上預算，這次納入前瞻基礎建設軌道計畫的新北三鶯缐、淡海輕軌、安坑輕軌共821.38億元，其中特別預算占203.32億元，年度預算占618.06億元（年度中央補助109.37億元）。此外，在前瞻基礎建設水環境部分，也納入新北市有關加強水庫保育、水環境改善、中央管河川、雙溪生態水庫、無自來水改善及節水等工程或計畫共154.6億元特別預算，顯示中央絕對沒有忽略新北市的需求。

徐國勇表示，至於新北市政府爭取汐止民生線、環狀線二期南環段及北環段、萬大中和樹林線二期計畫納入前瞻基礎建設案，若能與台北市政府形成共識，仍可依現行捷運審查作業要點循序審議，俟計畫奉行政院核定後，在年度預算執行。

他強調，政府非常重視新北市發展需求，新北市已有許多最近執行與過去核定的重大建設案。未來新北市若有其他重大建設需求，可以提出具競爭力的計畫，與其他縣市一起爭取前瞻基礎建設中的城鄉發展計畫。