國民黨：民進黨政府保防監視自家立委？

2017-04-19 12:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦今日指出，行政院秘書長陳美伶至少針對民進黨立委林岱樺12件的囑託案件進行調查，他質疑行政院是否故意要妨害立委專業問政，讓立委以後不敢代表民意監督行政機關？在保防法、反滲透法都還沒通過的情況下，民進黨就已經迫不及待對自己人進行保防監視工作嗎？

胡文琦說，林岱樺被情蒐，究竟是個案還是通案？還有多少朝野立委被行政院納入保防監視對象？在野黨立委是否也被非法情蒐？

胡文琦表示，憲法第57條相關規定，行政院對立法院負責，但在民進黨執政下，行政院不只不對立法院負責，反而還霸凌立法權，他要問行政院長林全，是否知道自己的秘書長在做表面協助，骨子裡卻是在做侵犯國會的事？林揆是否要追究秘書長的政治責任？還是繼續默許秘書長對立委發動「選舉調查」？

胡文琦進一步指出，林岱樺為此事到行政院抗議後，陳美伶找當初協助整理資料的公務員當替死鬼，還命令公關處長莊麗蘭在最短期間內，將相關人員全部調職，而公關處的公文，由科長林博仁上簽，再到莊麗蘭核定，只有短短的1、2分鐘，依據大家對行政院公文程序的基本了解，科長上面還有參議、副處長，為何刻意全部跳過？

他說，政治鬥爭不應該犧牲無辜的文官，民進黨政府根本就是違法亂紀破壞體制，並把行政院當成是民進黨高雄市長初選的戰場。