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國民黨：民進黨政府保防監視自家立委？

2017-04-19  12:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦今日指出，行政院秘書長陳美伶至少針對民進黨立委林岱樺12件的囑託案件進行調查，他質疑行政院是否故意要妨害立委專業問政，讓立委以後不敢代表民意監督行政機關？在保防法、反滲透法都還沒通過的情況下，民進黨就已經迫不及待對自己人進行保防監視工作嗎？

胡文琦說，林岱樺被情蒐，究竟是個案還是通案？還有多少朝野立委被行政院納入保防監視對象？在野黨立委是否也被非法情蒐？

胡文琦表示，憲法第57條相關規定，行政院對立法院負責，但在民進黨執政下，行政院不只不對立法院負責，反而還霸凌立法權，他要問行政院長林全，是否知道自己的秘書長在做表面協助，骨子裡卻是在做侵犯國會的事？林揆是否要追究秘書長的政治責任？還是繼續默許秘書長對立委發動「選舉調查」？

胡文琦進一步指出，林岱樺為此事到行政院抗議後，陳美伶找當初協助整理資料的公務員當替死鬼，還命令公關處長莊麗蘭在最短期間內，將相關人員全部調職，而公關處的公文，由科長林博仁上簽，再到莊麗蘭核定，只有短短的1、2分鐘，依據大家對行政院公文程序的基本了解，科長上面還有參議、副處長，為何刻意全部跳過？

他說，政治鬥爭不應該犧牲無辜的文官，民進黨政府根本就是違法亂紀破壞體制，並把行政院當成是民進黨高雄市長初選的戰場。

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦指控行政院秘書長陳美伶針對民進黨立委林岱樺的囑託案件進行調查，是故意要妨害立委專業問政。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦指控行政院秘書長陳美伶針對民進黨立委林岱樺的囑託案件進行調查，是故意要妨害立委專業問政。（資料照，記者廖振輝攝）

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