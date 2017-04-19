林萬億：反年改頑強抵抗 估臨時會才能通過法案

立法院審年改，民眾抗議立法院審查年金改革法案，民眾前往抗議，並阻止立委開會。（記者方賓照攝）

2017-04-19 08:59

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院今天起審查年金改革法案，反對政府年改的退休軍公教集結立院外抗議，朝野黨團氣氛緊張，總統府年金改革委員會副召集人林萬億今天上午表示，過去近1年來，年金改革的爭議還是有的，社會各界對年改普遍支持，但抗爭的這些朋友還是頑強抵抗，讓國人覺得紛紛擾擾，他希望這些趕快過去，使國家回到正常狀態。

林萬億估計，公教勞等年改法案要在5月法定會期完成三讀，是有時間上的壓力，估計立院加開臨時會才可能完成。

林萬億上午接受「蔻蔻早餐」電台節時專訪時表示，過去談年改，但成功的不是非常全面，馬英九執政時曾宣稱要儘快完成年改，但也沒成功。

被詢及為何反對者質疑年改黑箱作業，還要求召開公聽會，林萬億則說，因為年改會過去已開過20次委員會，因此，不必再開公聽會。

林萬億說，現在最敏感的爭議還是在18％優惠存款利率，至於公教月退「樓地板」，以通過3萬2160元的可能性比較高，所得替代率以通過分15年調降的可能性比較高。