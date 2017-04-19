徐永明遭攻擊 多名立委被包圍無法進立院

2017-04-19 08:57

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨立委邱議瑩臉書今天上午PO出兩張照片，指時代力量立委徐永明在立法院外遭到攻擊，徐永明的西裝還被扯下，多位立委也被包圍，至今無法進入立院。

邱議瑩PO文指出：「徐永明被攻擊⋯這些黑衣流氓偽裝成退休軍公教人員⋯實在令人生氣⋯」。

邱議瑩受訪指出，她早上看到王定宇被包圍，一早也有人傳徐永明的照片到民進黨立委line群組，她現在也無法進入立法院。