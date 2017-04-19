他備戰選議員罵童仲彥毆妻 卻被爆打未婚妻

伍大辰與未婚妻。（圖取自伍大辰臉書）

2017-04-19 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥毆打妻子的照片曝光後，嚇壞眾人，現在童也已開始看精神科並戒酒，希望扭轉外界對他的負面印象，因童爆出負面新聞，也使許多人看準台北市中正、萬華的選區，打算取代童仲彥；國民黨台北市議員秦慧珠前辦公室主任伍大辰，曾公開表示對童仲彥的行徑「看不下去」，沒想到他也爆出毆打未婚妻！

《壹週刊》報導，伍大辰上個月底疑似酒後對未婚妻動粗，氣得未婚妻在臉書上PO文指︰「當一個男人喝了酒會打女人，還不承認時，還反而說女人恐怖時，女人真的要三思，不要再眷戀 外表古意是騙人的。」並宣布與伍大辰分手。

40歲的伍大辰是高雄左營人，有一段婚姻但已離婚，和現任女友已論及婚嫁，先前童仲彥爆出毆妻事件後，他還公開痛批童仲彥，沒想到他也捲入毆打未婚妻。伍大辰對此表示，當天自己喝酒後和未婚妻發生衝突，現在已經和好。

當下未婚妻也在旁邊，接受訪問時說，伍大辰在外面喝醉酒回家，堅持不肯上床要睡地上，兩人一度起口角，她當時氣到準備出門透氣，但伍大辰不准她出去，雙方有拉扯和推擠，現在才知道伍大辰因擔心她安危才不讓她出去，雙方已和好，未婚妻說：「他不可能像童仲彥那樣啦，如果是這樣我不可能還留在他身邊。」