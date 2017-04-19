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轉戰選台北市長？ 傅崐萁意有所指地說...

傳傅崐萁有意在卸任後轉戰台北市長。（資料照，記者游太郎攝）

2017-04-19  07:36

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出花蓮縣長傅崐萁有意在卸任後轉戰台北市長，他都沒有否認，如今再度被問到這個話題，又意有所指地說：「在花蓮如此缺乏資源，都能與鄉親們一起攜手同心，這樣的人生經驗，若真能有機會種更大的福田，應該也能駕輕就熟。」

《周刊王》報導，傅崐萁被問到任滿後是否會「揮軍北上、更上層樓」挑戰台北市長？他強調目前只有想要把花蓮縣政做好。但他話鋒一轉，意有所指地說：「在花蓮如此缺乏資源，都能與鄉親們一起攜手同心、翻轉命運，這樣的人生經驗，若真能有機會種更大的福田，應該也能駕輕就熟吧！」

對此，北市府發言人劉奕霆表示，柯市長認為現在談2018年還太早，現在的首要任務是將市政做好，對於未來的對手不臆測也沒有評論。

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