國民黨主席選舉6搶1 媒體民調：「他」拿下30％領先
2017-04-19 07:11
有媒體民調指出，6位國民黨主席參選人中，國民黨員支持度最高的是前副總統吳敦義（中），支持率達30％。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉倒數只剩下1個月，有媒體民調指出，在6位黨主席參選人中，國民黨員支持度最高的是前副總統吳敦義，支持率達30％，至於現任黨副主席郝龍斌居第2名，拿下17％，現任黨主席洪秀柱則是第3，獲得11％支持率。
據《TVBS》民調指出，在國民黨黨員支持度的部分，有30％的黨員表示最支持吳敦義，第2名的郝龍斌則拿下17％，現任黨主席洪秀柱為11％，詹啟賢獲得8％，韓國瑜獲得4％，潘維剛則只有拿下1％。該次民調獲得第1的吳敦義在3月民調支持度只有17％，顯見支持度已明顯攀升。
民調還問到，誰擔任黨主席最能帶領國民黨贏得明年縣市長選舉？結果顯示，34％國民黨黨員認為吳敦義最能帶領國民黨勝選，郝龍斌拿下14％支持率，詹啟賢獲得11％，洪秀柱及韓國瑜各拿下6％，潘維剛則只有1％的支持率，但還有27％的黨員不知道誰能帶領國民黨贏得選舉。
該份調查是TVBS民意調查中心於4月12日至17日晚間6點半至10點進行，成功訪問有效樣本1200位，民調在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區等變項進行統計加權處理。
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