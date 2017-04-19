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八田與一的頭那兒去了？李承龍預告送「禮」

前台北市議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片在網路流出，但李男臉書貼文否認拿走斷頭。（記者王涵平翻攝）

2017-04-19  07:28

〔即時新聞／綜合報導〕台南烏山頭水庫八田與一雕像遭斷頭，至今仍找不到被割的頭顱，警方全力搜尋中，但執行割頭的李承龍昨天深夜在臉書預告，今天下午將到中華統一促進黨黨部「送禮」，而使得網友直覺猜測，可能是頭顱；但也有網吐槽，網拍尿壺一只。

李承龍在「斬首」八田與一之後，就連續在臉書發文，先是尋頭、又暗指有人偷走該頭，撇清自己拿走首級，不過，昨天深夜又發文預告，今天下午4時送「禮」到中華統一促進黨黨部，而他的縱火案同夥何守為則在底下po出黑布罩蓋照片，引發諸多討論及揣測。

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  • 八田與一銅像頭顱，警方還沒找到。（資料照）

    八田與一銅像頭顱，警方還沒找到。（資料照）

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