李明哲被失蹤 傳蔡總統下令：把人給我弄回來！
2017-04-19 07:32
〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲前往中國時遭逮捕，至今仍下落不明。據週刊報導，前總統李登輝還對此批評總統蔡英文未出聲，但其實蔡總統已對國安團隊指示，並下令：「把人給我弄回來！」
根據《壹週刊》報導，李登輝舉當年千島湖事件後，他以「土匪」痛批中國，認為蔡英文沒在李明哲事件上發聲。總統府高層表示，當年千島湖已死了不少人，但李明哲還活著，與當年狀況不同。高層透露，蔡英文目前已對國安團隊下令，「把人弄回來就對了！」
報導提到，政府打算聯合外部勢力，結合國際輿論與NGO力量，擬向美國國會提起訴求，營救李明哲。府方高層指出，目前團隊一直在運作，已經醞釀1個月，只是有些事不能夠透露。
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