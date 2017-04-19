新對象是百億富豪？ 週刊3度拍到邱惠美和他夜會...

邱惠美斷開童仲彥後桃花不斷。（取自童仲彥臉書）

2017-04-19 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥的服務處前主任邱惠美斷開童仲彥後，除了身邊有至少3名追求者外，還被周刊拍到3度夜會百億富商張忠孝！

《周刊王》報導，因童仲彥一句「只要看到邱主任，不喜歡的就不是男人」爆紅的邱惠美，如今桃花仍不斷，她3度夜會先前與海倫清桃傳過緋聞的富商張忠孝，兩人去吃飯，張也常去邱惠美的咖啡店探班，好幾次都送她回家，看起來交情不錯。

報導指出，有不少黃金單身漢在追邱惠美，其中一位是家族財力雄厚的44歲官二代，自從邱惠美捲入童仲彥事件後，就常常關心她，讓邱很感動；另位則是台南大地主，在日前過生日時，還邀請邱陪他過生日，還有一位是50多歲的建商。

邱惠美強調，和張忠孝只是多年的好朋友，張不是追求者，也指自己不想談感情，只想拚事業。張忠孝則說，邱惠美是漂亮又獨立的女生，和她的交情就像哥們，2人純粹是好友。